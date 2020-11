Anticipazioni Domenica In 22 novembre 2020: ci sarà anche lei, il pubblico è in fermento, ecco di chi parliamo e chi sono tutti gli ospiti.

Domenica 22 novembre, come tutte le settimane, andrà in onda una nuova, imperdibile puntata di Domenica In, l’undicesima di questa stagione televisiva. Il programma condotto da Mara Venier continua a tenere compagnia, informare e intrattenere il pubblico tutte le domeniche nel primo pomeriggio, con tanti ospiti pronti a raccontarsi a 360 gradi. Ogni settimana la ‘zia Mara’ accoglie nel suo studio, o in collegamento, numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo, e non solo, intervistandoli ed emozionandosi spesso e volentieri con loro.

Non solo però, perché la Venier invita ogni settimana anche addetti ai lavori dell’ambiente sanitario per fare informazione sull’emergenza Coronavirus, oltre che i protagonisti di alcuni dei programmi che vanno in onda in Rai, come Ballando con le Stelle. Ma cosa accadrà nello specifico domenica 22 novembre? Ecco tutte le anticipazioni nel dettaglio.

Domenica 22 novembre alle 14 andrà in onda su Rai Uno l’undicesima puntata di Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier sarà anche questa settimana motivo di intrattenimento e informazione per il pubblico, che potrà ascoltare in diretta un racconto davvero imperdibile. In collegamento con la Venier, infatti, ci sarà anche un personaggio davvero attesissimo, che ha appena finito di combattere con il Covid. Stiamo parlando di Iva Zanicchi. Il pubblico è davvero in fermento e molto curioso di ascoltare il racconto dell’amatissima cantante, che parlerà della sua esperienza in ospedale. In queste settimane Iva ha tenuto aggiornati i suoi fan tramite i social, ma domani racconterà ogni dettaglio della sua difficile esperienza.

Oltre alla Zanicchi, ci sarà poi un ampio spazio dedicato alla finale di Ballando con le Stelle, in onda tra qualche ora, durante il quale interverranno alcuni dei protagonisti del programma, tra concorrenti e giudici, e non mancherà ovviamente anche il vincitore. Sempre a proposito della gara di ballo di Rai Uno, ci sarà una lunga e intensa intervista ad Alessandra Mussolini, che parlerà della sua vita a 360 gradi. In studio arriverà poi Elena Sofia Ricci, che giovedì prossimo sarà in tv con un film in cui interpreta la grande Rita Levi Montalcini. Infine, ma non meno importante, ampio spazio all’informazione sull’emergenza Coronavirus, con il professor Matteo Bassetti ospite. La puntata, dunque, si preannuncia davvero imperdibile. La guarderete?