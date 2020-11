Avete mai visto i genitori di Arisa? Lei è uguale alla mamma

Avete mai visto i genitori di Arisa? La somiglianza tra la cantante e la sua mamma è veramente impressionante

Rosalba Pippa, in arte Arisa, ha raggiunto il successo dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab e vincendo la categoria “Nuove Proposte” nella 59º edizione del Festival di Sanremo con il singolo Sincerità. Prima del successo, però, non è stato sempre tutto rose e fiori per la cantante. Prima di partecipare a Sanremo, infatti, la cantante ha partecipato ai provini di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ma è stata esclusa. La cantante ha raccontato che in quell’occasione al suo posto furono preferiti Antonino Spadaccino, laureatosi poi vincitore, e una cantante napoletana di nome Maddalena. A quel tempo, Rosalba lavorava come parrucchiera e si pagò il biglietto del treno per raggiungere Roma grazie ai cento euro regalati da un cliente. Oggi Rosalba Pippa è una cantante affermata e dopo anni è approdata proprio nel talent show che l’aveva scartata. Rosalba è una delle new entry della ventesima edizione di Amici.

Arisa è nata il 20 agosto del 1982 a Genova, ma è cresciuta a Pignola, in provincia di Potenza. Il suo nome d’arte è l’acronimo dei nomi di tutti i componenti del suo nucleo familiare: la A deriva dal nome del padre Antonio, la R dal suo stesso nome Rosalba, la I e la S dai nomi delle sue sorelle Isabella e Sabrina e la A finale dal nome della madre Assunta. Riguardo alle sorelle, la cantante, in un’intervista a Vieni da me, ha raccontato: “Ci sono dei periodi in cui sono spenta, mia sorella Sabrina è l’unica che riesce a farmi ridere di gusto. Mi imita, così mi fa capire quanto sono scema. Ha una carica comica pazzesca. Invece Isabella ha la gioia dentro, ha due figli bellissimi che sono il dono della nostra famiglia”. Sui genitori, invece, ha spiegato che suo padre non la prese bene quando lei decise da ragazza di cominciare a lavorare, mentre la madre provava a tenerla a bada.

Molto tempo fa, sul suo account Instagram, Arisa pubblicò una foto insieme ai suoi genitori. La somiglianza con la mamma, Assunta Santarsiero, è veramente impressionante. La donna fu invischiata nell’inchiesta sui falsi invalidi, ma fortunatamente sembra che tutto sia stato risolto. La cantante, infatti, ha raccontato: “Abbiamo avuto un problema grosso a casa che si è stabilizzato. Quella cosa lì ci ha messo alla prova”.