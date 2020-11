Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini in finale: ballerà proprio con lui. l’annuncio da poco arrivato.

Non c’è pace per l’amatissimo programma ballerino ‘Ballando con le stelle‘, condotto dalla bellissima e bravissima Milly Carlucci. Dall’inizio della trasmissione vari imprevisti hanno interessato la trasmissione, portando a cambiamenti inevitabili. Da qualche giorno dalla finale, un nuovo colpo di scena ha toccato la coppia formata da Alessandra Mussolini e Maykel Fonts. Infatti, quest’ultimo non sarà in finale, poichè ha contratto il Covid. Una notizia che ha scosso tutti i fan, ma soprattutto Alessandra, che si è mostrata provata per l’accaduto, dopo i sacrifici e il tanto impegno profuso in queste ultime settimane. A quanto pare però una novità è giunta da pochissimo, infatti, la Mussolini dovrebbe disputare regolarmente la finale di Ballando con le stelle 2020: ballerà proprio con lui.

Ballando, Alessandra Mussolini in finale: ballerà con un nuovo partner

Dopo l’annuncio della positività di Maykel Fonts, sembrava non esserci più speranza per Alessandra Mussolini. La donna provata e dispiaciuta per gli eventi, ha rischiato di non essere in finale. A quanto pare però, Milly Carlucci in collegamento a Storie Italiane, ha fatto sapere che Alessandra potrà essere in finale, infatti, le è stato proposto un nuovo partner. A ballare con la donna sarà proprio lui, Samuel Peron. Secondo la conduttrice, Peron è stato il Santo protettore del programma, mostrando tutto il suo aiuto quando sono sopraggiunti i vari imprevisti. Il ballerino si è reso disponibile a far disputare ad Alessandra la finale.

Una lieta notizia che ha destato grande attesa, molti sono già in fermento per vedere la nuova coppia ballare insieme sul palco. Il rischio toccato alla Mussolini di rinunciare alla finalissima di Ballando con le stelle, sembra ormai lontano. Siamo certi che anche con un nuovo partner la donna mostrerà tutto il suo talento, il grande fascino e l’ eleganza che l’hanno contraddistinta. Stasera, sabato 21 novembre, ci sarà la finale del tanto amato programma e siamo certi che non mancheranno i colpi di scena!

