A pochissimi istanti dalla messa in onda della finale di Ballando con le Stelle, Daniele Scardina ha scritto un messaggio da brividi.

Manca pochissimo all’attesissima ed imperdibilissima finale di Ballando con le Stelle. Ebbene si. Dopo un percorso ricco di colpi di scena, ma davvero incredibile, il programma di Milly Carlucci è giunto al suo termine. Proprio stasera, Sabato 21 Novembre, infatti, verrà eletto il suo vincitore. Da come si può chiaramente comprendere, quindi, l’euforia dei ciascun concorrente è davvero alle stelle. E lo testimonia, soprattutto, il messaggio da brividi che, pochi istanti prima di salire sul palco, Daniele Scardina ha scritto sul suo canale social ufficiale. Sappiamo benissimo che, in coppia con la bellissima Anastasia, il pugile milanese è stato uno dei veri e proprio protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del programma. Settimana dopo settimana, infatti, si è esibito sul palco di Rai Uno senza paura e, bisogna ammetterlo, in modo più che spettacolare ed ha conquistato tutti. Cosa ci riserverà, quindi, per l’ultima puntata? E, soprattutto, sarà lui a vincere? Questo non lo sappiamo ancora. Fatto sta che, da come si può chiaramente dalle sue parole, il bel Scardina è fortemente grato a questo nuovo percorso televisivo. Ma vediamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Ballando con le Stelle, il messaggio di Daniele Scardina poco prima della finale

Siamo giunti al giro di boa di questa nuova ed incredibile edizione di Ballando con le Stelle. E così Daniele Scardina, pochi istanti prima di salire sul palco e disputare l’attesissima finale, ha voluto scrivere un vero e proprio messaggio da brividi sul suo canale social ufficiale. In questo suo lunghissimo post, il bel pugile milanese non ha potuto affatto fare a meno di spiegare le sue sensazioni e, soprattutto, spiegare cosa gli ha insegnato questo nuovo percorso televisivo. ‘Ero pieni di dubbi e di paure. Del giudizio delle persone, di non essere all’altezza, di non essere capito’, ha iniziato a dire Daniele Scardina. Spiegando, quindi, le sue sensazioni al momento della proposta. Eppure, nonostante queste sue ‘insicurezze’, Daniele ha deciso ugualmente di provarci. E di mettersi in gioco. Risultato? ‘È stato bellissimo. Mi sono divertito. E mi sono sentito libero’, ha specificato Scardina. Ovviamente, non sappiamo affatto come andrà a finire il suo percorso. Se Daniele, insieme ad Anastasia, sarà il vincitore di questa edizione. Una cosa, però, è certa: è stato davvero sensazionale e, soprattutto, bellissimo vederlo in una gara di balla.

Cosa ne pensate, voi? Daniele, insieme alla sua bellissima e giovanissima compagna di ballo, riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria di Ballando con le Stelle? Noi glielo auguriamo vivamente.