Attualmente Belen Rodriguez è una delle donne più apprezzate della tv, ma quali sono stati i suoi esordi? Non tutti lo sanno.

Ammettiamolo: Belen Rodriguez non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Vera e propria regina di Instagram, la showgirl argentina è anche considerata come una delle donne più richieste ed amate del piccolo schermo. Colonna portante di diversi programma di successo, l’ex moglie di Stefano De Martino è, senza alcun dubbio, un’ottima padrona di casa. Ed, ovviamente, una splendida conduttrice. D’altra parte, ce lo sta testimoniando proprio in queste settimane. Dato che, insieme a Martìn Castrogiovanni ed Alessio Sakara, è al timone di una nuova edizione di ‘Tu si que Vales’. Ecco, la domanda sorge spontanea: quali sono stati i suoi esordi in tv? Sappiamo benissimo che, in Italia, Belen Rodriguez è giunta in ‘qualità’ di modella. Ma, molto presto, si è fatta conoscere ed apprezzare anche dal mondo della televisione. Ecco, ma qual è stato il primo programma televisivo a cui ha preso parte? Siete proprio curioso di saperlo?

Belen Rodriguez, conoscete i suoi esordi in tv? Non lo immaginereste mai

La carriera di Belen Rodriguez, bisogna ammetterlo, è davvero immensa. Non soltanto, alle spalle, la showgirl argentina è una strabiliante modella, e ce lo testimoniano alla grande le sue fotografie su Instagram, ma è anche un’ottima padrona di casa e conduttrice. E, come dicevamo precedentemente, ce l’hanno ampiamente dimostrato tutti i programmi che, nel corso degli anni, la giovanissima Rodriguez ha condotto. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: quali sono stati i suoi esordi in tv? Sappiamo benissimo che, dopo aver partecipato a L’Isola dei Famosi con Vladimir Luxuria, Rossano Rubicondi e tanti altri, la carriera di Belen è stata tutta in ascesa. Tanto da condurre da sola o nelle vesti di co-conduttrice tantissimi programmi di successo. Ecco, ma dove l’abbiamo vista per la prima volta in tv? Siete proprio curioso di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il suo debutto sul piccolo schermo sia avvenuto ben quattordici anni fa. Ebbene si, avete letto proprio bene. A quanto pare, sembrerebbe che correva l’anno 2006 quando Belen, davvero giovanissima, faceva il suo ingresso nel mondo dello spettacolo. Ed, ovviamente, quella della televisione. In particolare, sembrerebbe che la bellissima Rodriguez abbia preso dapprima parte allo stesso programma televisivo come ospite. E che l’anno dopo, quindi nel 2017, abbia condotto un programma in seconda serata su Rai Tre. È proprio da quel momento, poi, che la sua carriera è stata tutta in ascesa.

Quindi, dapprima come ospite e poi come conduttrice televisiva: è proprio così, quindi, che è partita la carriera televisiva di Belen Rodriguez. Ve lo sareste mai immaginato?

