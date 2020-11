Il bimbo nella foto è il fratello di un’amatissima conduttrice: lo riconoscete?

Il bimbo nella foto è il fratello di un’amatissima conduttrice: anche lui ha partecipato ad alcuni programmi televisivi, lo riconoscete?

Il bimbo nella foto in evidenza è davvero dolcissimo e simpatico, siete d’accordo? A guardarlo così, sembra solo un piccolo che gioca sereno in casa. Ma in realtà c’è dell’altro, perché questa foto appartiene al passato e il bambino in questione oggi è molto popolare. Si tratta, infatti, del fratello di un’amatissima conduttrice e showgirl, la cui vita privata finisce spesso e volentieri sotto i riflettori. Anche lui, come sua sorella, ha partecipato ad alcuni programmi televisivi, per cui il pubblico lo conosce molto bene e lo segue anche in massa sui social. Avete un’idea di chi sia il soggetto nello scatto? Riconoscerlo è davvero difficile, perché gli anni passati hanno inevitabilmente cambiato alcuni dei suoi lineamenti e hanno leggermente modificato la sua espressione. Qualcosa, però, è rimasto e guardandolo bene ci si può anche arrivare. In ogni caso, se avete ancora qualche dubbio, vi aiutiamo noi! Continuate a leggere e scoprirete l’identità di questo dolcissimo bambino.

Il bimbo nella foto in evidenza è il fratello di un’amatissima conduttrice e showgirl: lo avete riconosciuto?

La foto in evidenza appartiene chiaramente al passato, e questo è evidente dal suo aspetto. Il bimbo che si trova nell’immagine, infatti, oggi è un uomo e ha appena compiuto 32 anni. E’ il fratello di un’amatissima conduttrice e showgirl e lui stesso ha partecipato a diversi programmi televisivi, diventando a sua volta un personaggio di spettacolo. Sua sorella è una delle donne più belle del mondo della tv e la sua vita privata è sempre stata sotto i riflettori, fin da quando è arrivata in Italia. Se qualcuno non lo avesse ancora capito, stiamo parlando di Belen Rodriguez. Il bimbo nella foto, dunque, è suo fratello Jeremias, anche lui famoso per aver partecipato al Grande Fratello Vip insieme all’altra sorella Cecilia, e anche all’Isola dei Famosi, dove ha trovato anche l’amore. E’ qui che ha conosciuto, infatti, Soleil Sorge, anche se la loro storia poi si è conclusa.

Oggi Jeremias è felice accanto alla nuova compagna Deborah Togni, alla quale dedica spesso dolci parole sul suo profilo Instagram. L’immagineda bambino, invece, potrete trovarla sul profilo Instagram della mamma di Jeremias, Belen e Cecilia, la signora Veronica Cozzani, che con questo scatto ha voluto celebreare i 32 anni di suo figlio. Lo avevate riconosciuto?