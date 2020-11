Elisabetta Gregoraci, la rivelazione bomba in diretta al GF Vip: “Anche Flavio ce l’ha”; ecco cosa è accaduto durante la puntata di ieri.

Una puntata esplosiva, quella del Grande Fratello Vip 5 in onda ieri sera su Canale 5. Siamo giunti alla puntata numero 20, in cui è accaduto davvero di tutto. A regalare un po’ di pepe in questi giorni ci ha pensato l’ospite d’eccezione Giacomo Urtis, con i suoi gossip chirurgici sugli abitanti della casa. Gossip finti o veritieri? Solo durante la diretta di ieri sera i vipponi hanno scoperto quale tra i tanti pettegolezzi rivelati di Giacomo fosse vero. Ebbene, si tratta proprio del gossip che riguarda Elisabetta Gregoraci: “C’è il suo uomo misterioso che sfreccia con un Porsche nero con una targa personalizzata!”, conferma Alfonso Signorini. Ebbene, è proprio a questo punto che la bellissima showgirl si lascia andare da un nuovo scoop, che riguarda il suo ex marito Flavio Briatore. Dopo la notizia della nuova proposta di matrimonio arrivata qualche mese fa, Elisabetta lancia un’altra bomba! Scopriamo cosa è successo.

Elisabetta Gregoraci, la rivelazione bomba in diretta al GF Vip: “Anche Flavio ce l’ha”, la verità sulla targa personalizzata

“Ma Stefano Coletti chi è? Il tuo fidanzato?”. Una domanda diretta, quella di Alfonso Signorini per Elisabetta Gregoraci. Una domanda che arriva dopo la conferma della notizia che c’è un nuovo che va in giro con un’automobile con la targa dedicata ad Elisabetta: la sua data di nascita. Un uomo misterioso, che secondo molte indiscrezioni, è proprio Coletti, ma la showgirl smentisce: “È un ragazzo che vive a Monaco, è un mio amico. Non c’entra niente”. Ma è proprio a questo punto che la showgirl si lascia scappare una frase che non poteva sfuggire ad Alfonso: “Potrei dire anche un’altra cosa ma non la dico sennò sgancio l’ennesima bomba”. Ma il conduttore ovviamente ha insistito affinché la showgirl vuotasse il sacco. E così è stato: “C’è anche la targa di Flavio che ha le iniziali con l’8 e l’80, come la mia”. Si tratta appunto della data di nascita di Elisabetta, nata l’8 febbraio del 1980. Immediato il commento di Alfonso: “Ah quindi è proprio un tormentone! Tutti e due? Quindi siete legati per la vita…fino a quando non cambiate la macchina!”

“Adesso siete in tre, tu Flavio e Stefano!”, conclude Signorini. A Pierpaolo Pretelli l’ultima parola: “C’è questo misterioso uomo che gira a Montecarlo, io al massimo a Via Tiburtina!”, esclama il concorrente, tra le risate dei compagni. Insomma, i gossip sulla vita sentimentale di Elisabetta sono sempre più succulenti. Non ci resta che attendere le prossime bombe direttamente dalla casa più spiata della tv. E voi, state seguendo le avventure dei vipponi? Per loro una sorpresa inaspettata: il GF Vip sarà prolungato fino a febbraio 2021! Come reagiranno? Lo scopriremo in diretta lunedì sera. Stay tuned!