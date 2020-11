GF VIP 5, brutto colpo per Signorini: “Non entrerò nella casa”

Brutto colpo per Alfonso Signorini: il presunto nuovo concorrente smentisce il suo ingresso nella casa del GF VIP 5

Nelle prossime settimane, nella casa del Grande Fratello Vip, dovrebbe entrare un concorrente per Tommaso Zorzi. Il conduttore, nonché autore del programma, Alfonso Signorini ha scelto un modello per ‘far contento’ il concorrente del GF VIP 5. Nei giorni scorsi è stata avanzata un’ipotesi. La persona in questione, però, ha smentito poco fa il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

GF VIP 5, brutto colpo per Signorini: cos’è successo

Alfonso Signorini ha annunciato un ingresso nella casa del GF VIP ‘solamente’ per Tommaso Zorzi. Il conduttore del reality show avrebbe parlato di un modello pronto a far perdere la testa all’influencer: “È un gran bel ragazzo, compirà trent’anni a cavallo fra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram”. Nei giorni scorsi era stato avanzato il nome di Salvatore Vita, modello che rispecchiava a pieno i canoni dettati dal conduttore del reality show.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SALVATORE VITA (@salvatorevita)

È proprio Salvatore a smentire il suo ingresso nella casa del GF VIP 5. Il modello, infatti, ha rotto il silenzio dopo alcuni giorni, parlando tra le stories di Instagram: “Conosco molto bene Tommaso Zorzi. Sono stato tra i primi a contattarlo dopo la chiamata della redazione e l’ho sentito fino a pochi giorni prima del suo ingresso nella casa. Gli voglio tantissimo bene e tifo per lui“. Il modello ha poi smentito il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia ed ha dichiarato di non aver cercato lui questa situazione contattando blog o siti web. Continua dunque la ricerca del modello che entrerà nella casa del Grande Fratello Vip con l’obiettivo di conquistare il cuore di Tommaso Zorzi. Chi sarà il fortunato? Lo scopriremo nelle prossime puntate del reality show.