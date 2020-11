GF Vip, scoppia una lite inaspettata tra Adua e Dayane: volano parole forti tra le due concorrenti del reality.

Un’edizione ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip attualmente in onda. Un’edizione in cui accade davvero di tutto: emozioni, scontri, lacrime e nuove amicizie. E tra le ‘vecchie’ amicizie della casa c’è quella che lega Adua Del Vesco ( Rosalinda Cannavò) e Dayane Mello. Le due ragazze, infatti, si sono scelte sin dai primi giorni nella casa e tra di loro è nato un legame davvero speciale. Nelle ultime settimane, però, qualcosa sembra essere cambiato. A tal punto che, qualche ora fa, tra le due è nata una vera e propria discussione. Una faccia a faccia acceso in camera da letto, dove non sono state risparmiate parole forti. Ecco cosa è successo.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, scoppia una lite inaspettata tra Adua e Dayane: “Ti sento distante”, cosa è accaduto

Una lite del tutto inaspettata, quella scoppiata nella casa del GF Vip qualche ora fa. Si, perché a scontrarsi sono state Adua e Dayane, due amiche per la pelle nella casa più spiata della tv. Tra le due concorrenti c’è stato un confronto molto acceso e l’argomento è stato il loro recente allontanamento. Ad infastidire Dayane è stato il fatto che ultimamente Adua si è confidata con altre persone e non con lei e anche anche ieri sera, dopo la puntata, si è sfogata con altri. “Ti sfoghi con uno, con un altro, dimmi per cosa hai bisogno di me, se dici di essere mia amica?”, esclama Dayane. Ma Adua si difende, ammettendo di non voler appesantire la sua amica: “Non ti vengo a cercare perché non ti voglio dare la negatività. Qua dentro te l’ho sempre dimostrato che sei tu la persona più importante per me! Vorrei darti solamente gioia, non i miei pensieri e le mie angosce”. Secondo Dayane, qualcosa si è rotto quando alcuni vip hanno chiesto ad Adua di stare attenta alla Mello, colpevole secondo loro di sfruttare l’amicizia con Adua. “Ti sento distante. Per me non è cambiato nulla, ma dalla tua parte si. Sento che c’è qualcosa che non va”, è il pensiero di Dayane, che accusa Adua di aver messo in dubbio la loro amicizia. Ma Adua si difende spiegando di non aver mai messo in dubbio il loro rapporto, ma di avere semplicemente idee diverse da quelle di Dayane alcune volte.

Un confronto acceso, dove non sono mancati toni agitati, ma come è finita? Tutto si è concluso per il meglio! Le “Rosmello”, come le chiamano i fan, si sono chiarite, lasciandosi andare ad un lungo abbraccio. “Vuoi che ci dividono? Vuoi fare il gioco degli altri?”, dice Adua alla amica, stringendola. “Sono gelosa, sono possessiva con le mia amiche!”, ammette Dayane. E Adua la rassicura: “Io non ti abbandono, hai capito?”. Un momento dolcissimo, dopo la tempesta.