Guendalina Tavassi, hackerato il suo telefono: il video in lacrime

Qualche ora fa, Guendalina Tavassi ha raccontato ai suoi sostenitori di esserle stato hackerato il telefono: il video in lacrime.

Un bruttissimo episodio quello che, pochissime ore fa, Guendalina Tavassi ha raccontato sul suo canale social ufficiale. Sempre solita a condividere scatti fotografici da urlo e, soprattutto, a rendere partecipi i suoi sostenitori su tutto quanto le accade, qualche ora fa, l’ex concorrente del Grande Fratello non ha potuto fare a meno di raccontare loro questo triste episodio. Le è stato hackarato il telefono. E, purtroppo, le sono state rubate anche tutte le informazioni che lei aveva su di esso. ‘Vi prego aiutatemi, per favore’, sono proprio queste le parole che l’attuale moglie di Umberto D’Aponte dice a tutti i suoi sostenitori dopo aver raccontato a tutti questo inconveniente non affatto da poco. ‘Hanno rubato delle cose private. Delle cose mie personali fatte con mio marito’, ha continuato a dire la Tavassi visibilmente agitata e provata da quanto le stava accadendo. Ma cerchiamo di capire qualche cosa in più.

‘Ragazzi, io sto andando alla polizia. Io ed Umberto abbiamo scoperto che mi hanno hackerato il telefono’, ha iniziato a dire, in queste sue ultime Instagram Stories, Guendalina Tavassi visibilmente amareggiata da questo spiacevole episodio. Sottolineando, come dicevamo precedentemente, la presenza di materiale del tutto privato all’interno del suo telefono cellulare. ‘Chiunque si sta salvando questi video, verrà denunciato’, ha continuato a sottolineare l’ex concorrente del Grande Fratello. ‘Queste cose sono cose private di ogni persona. Ed è una cosa, oltre che illegale, che va a rovinare la vita delle persone’, ha detto ancora l’opinionista di Barbara D’Urso. Ma non è affatto finita qui. Subito dopo aver fatto la denuncia, Guendalina continua le sue Instagram Stories. E, oltre a ringraziare i numerosi messaggi che le sono giunti, ha tenuto a sottolineare la gravità dell’accaduto. ‘Penso che siano cose normali, ok. Uno li tiene privatamente. E per sé’, ha continuato a dire l’ex gieffina. Sottolineando, quindi, la presenza di materiale privato nel suo telefono.

‘Voi mi vedete sempre forte e sorridente, ma purtroppo queste cose accadono anche a me. È una cosa orribile’, ha concluso Guendalina Tavassi in lacrime.