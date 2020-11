In una sua recentissima intervista, Loredana Lecciso si è lasciata andare ad una vera e propria rivelazione ‘piccante’ su Al Bano.

Si tratta, senza alcun dubbio, di una vera e propria rivelazione ‘piccante’, c’è da ammetterlo. In una sua recentissima intervista a ‘Nuovo’, la bellissima Loredana Lecciso si è lasciata andare ad una confessione davvero inaspettata su Al Bano. Alle pagine del giornale di Riccardo Signoretti, la pugliese si è, infatti, raccontata senza troppi peli sulla lingua. E, soprattutto, si è particolarmente concentrata su questo drammatico momento che, da diversi momenti a questa parte, tutto il nostro paese sta vivendo. Stiamo facendo riferimento, infatti, all’emergenza Coronavirurs. È proprio in merito a questo che la simpaticissima Lecciso non soltanto ha sottolineato il suo impegno, ed ovviamente di quello di suo marito, di essere molto prudenti, ma si è anche lasciata andare ad una confessione che riguarda la loro sfera ‘intima’. Ebbene si. Avete letto proprio bene. Proprio a ‘Nuovo’, Loredana ha fatto una rivelazione davvero sorprendente. Di che cosa parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Loredana Lecciso, la rivelazione piccante su Al Bano: da non credere!

Se da una parte ci sono Carmen Russo che, recentemente, ha confessato di non avere rinunciato alla sua intimità con Enzo Paolo Turchi in questo periodo di Coronavirus. Dall’altra c’è Loredana Lecciso, che, sulle pagine del settimanale ‘Nuovo’, ha confessato di non averci affatto rinunciato. Si, avete letto proprio bene! Nonostante questo periodo di stress generale, la bellissima pugliese e il suo Al Bano non rinunciano affatto a viversi dei momenti ‘intimi’. Com’è giusto che sia, ovviamente. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. Che, sul numero di ‘Nuovo’, ha svelato ogni cosa nel minimo dettaglio. ‘Visto che viviamo insieme, non rinunciamo ai momenti di intimità e ai gesti d’affetto’, ha detto Loredana Lecciso al settimanale del giornale diretto da Riccardo Signoretti. Lasciandosi andare, da come si può chiaramente comprendere, ad una vera e propria rivelazione ‘piccante’.

Insomma, diteci la verità: è o non è una rivelazione ‘piccante’?

