Lutto doloroso per la famosa conduttrice: sospeso il programma

Lutto devastante per l’amatissima conduttrice: morto un familiare a lei molto caro, il doloroso annuncio via social è di queste ore.

La bellissima conduttrice 25enne Ludovica Pagani, nella quale alcuni vedono l’erede di Diletta Leotta, ha annunciato poche ore fa il suo doloroso lutto per la scomparsa di suo nonno, a lei molto caro. “Ciao ragazzi/e..non avrei mai voluto fare questa stories..ma purtroppo..mio nonno è venuto a mancare qualche ora fa (per patologie pregresse, nulla a che vedere con il covid). Volevo avvisarvi che mi assenterò qualche giorno dai social e questo weekend non ci sarà il mio programma 105 casa pagani su radio 105. Scusatemi so che capirete. Grazie”: con queste parole, l’amatissima influencer bergamasca ha comunicato ai suoi follower la drammatica notizia.

Ludovica Pagani, chi è la bionda e bellissima erede di Diletta Leotta

Da inviata di “Quelli che il calcio” a vera e propria star dei social con oltre due milioni e mezzo di follower che la seguono su Instagram, Ludovica Pagani è abilissima sul web: fisico mozzafiato e un viso incantevole, l’influencer appassionata di pole dance è anche il volto del calendario 2020 realizzato nel novembre scorso per due famosissimi magazine italiani. Vera esperta dei meccanismi social, la giovane conduttrice ha affermato di credere fermamente nel potere dei social. Il lutto che l’ha colpita nelle ultime ore lascia tutti profondamente colpiti, soprattutto i suoi fedelissimi fan che attendono di ascoltarla sintonizzati su radio 105.

Esprimiamo il nostro cordoglio alla bravissima Ludovica in attesa di rivederla al lavoro.