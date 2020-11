Martina Miliddi: tutto il web in tilt per le foto della ballerina di Amici

E’ tra le ballerine di Amici 20 e le sue foto su Instagram hanno già conquistato tutti: Martina Miliddi è una calamita per il popolo del web.

E’ entrata a far parte della scuola di Amici da appena una settimana e ha già migliaia di fan pronti a fare il tifo per lei: Martina Miliddi, la ballerina cagliaritana appassionata di latino americano, ha letteralmente conquistato Lorella Cuccarini con la sua esibizione. Solo 20 anni e una luce molto particolare che la illumina quando può esprimersi facendo quello più ama nella vita: ballare. E proprio la passione per la danza l’ha portata fino alla scuola più famosa e, ne siamo certi, il suo percorso ad Amici sarà pieno di emozioni e belle soddisfazioni. Non solo brava, Martina Miliddi è anche molto bella e le foto che posta sul suo profilo Instagram lo dimostrano ampiamente.

Martina Miliddi, le sue foto incantano i fan

Frangia, caschetto bruno, occhi grandi e un fisico statuario, Martina ha tutte le carte in regola per diventare una vera star del web: il suo account Instagram conta già 16mila follower, numero che è sicuramente destinato ad aumentare. Attivissima sui social, la bellissima ventenne sarda ama condividere scatti che la ritraggono in momenti di vita quotidiana, visitando i posti del cuore o in pose accattivanti che attraggono piogge di like. Numerose le foto che immortalano le sue partecipazioni a varie gare di latino americano e le premiazioni ricevute. Questa foto che vi mostriamo, ad esempio, è tratta dal suo Instagram e risale alla sua partecipazione ai campionati mondiali, dove la Miliddi ha ottenuto il primo posto.

Insomma, la vulcanica Martina ci regalerà sicuramente tante sorprese, continuate a seguirla sui social e nel suo percorso ad Amici.