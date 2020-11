L’amatissimo Roby Facchinetti sorprende i follower: “Il Covid si può combattere anche così”, pioggia di commenti.

E’ sicuramente tra i musicisti italiani più amati ed apprezzati da lungo tempo, Roby Facchinetti è un seguitissimo cantante, appartenente al famoso gruppo musicale i Pooh. Impeccabile cantautore, ha scritto molte delle canzoni che hanno fatto la storia del mitico gruppo. Un vero e proprio portento, amato da un pubblico che non conosce confini. Facchinetti ha toccato migliaia e migliaia di palchi, riscontrando sempre un successo incredibile. Non può certo essere diversamente, non si può non amare la bellissima e possente voce del cantante. Da pochissimo, il gruppo musicale è stato toccato da un lutto terribile, infatti, è venuto a mancare Stefano D’Orazio. Un momento drammatico che ha scosso letteralmente il mondo della musica. Su instangram, il cantante ha pubblicato nei giorni scorsi un messaggio di addio pieno di dolore per il grande amico. L’uomo è molto seguito sui social e ama condividere la sua quotidianità, infatti, proprio da pochissimo, sul suo profilo è apparsa una foto con una franca didascalia: “Il Covid si può combattere anche facendo delle lunghe camminate mattutine“, e i commenti non sono tardati ad arrivare.

Roby Facchinetti sui social: “Anche così si combatte il Covid”

L’amatissimo e bravissimo cantante Roby Facchinetti, come abbiamo sostenuto, è molto social, infatti, è avvezzo a condividere molto spesso post riguardanti la sua quotidianità. Proprio da pochissimo, ha destato grande attenzione uno scatto su instangram da lui postato. La foto accompagnata da una didascalia ha raccolto migliaia di like e numerosi sono stati i commenti ricevuti. “Il Covid si può combattere anche facendo delle lunghe camminate mattutine”, ha scritto prontamente il cantautore. Molti utenti hanno commentato lo scatto, sostenendo Facchinetti. Infatti, numerosi i follower che hanno espresso i benefici del movimento, dando ragione all’uomo, che si è mostrato in foto durante la sua passeggiata, con la mascherina sul volto. Un modo, il suo, anche per dare il buon esempio a tutti i cittadini che lo seguono e sostengono.

Roby Facchinetti è davvero molto seguito sui social, e non poteva essere diversamente, dato che negli anni ha saputo conquistare con la sua musica, ma anche con il suo affetto, l’amore del pubblico. Insieme al mitico gruppo musicale Pooh, ha fatto la storia del panorama musicale, firmando la maggior parte dei loro incredibili successi.