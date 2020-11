Tale e Quale Show, Ghali non ci sta: il duro sfogo dopo la sua imitazione, in onda nella puntata di ieri sera.

Uno duro sfogo, quello arrivato da Ghali nel corso della puntata di ieri di Tale e Quale Show. Una puntata attesissima, col ritorno in studio di Carlo Conti, guarito finalmente dal Covid. E tra le esibizioni di ieri c’è stata appunto quella di Sergio Muniz, che si è cimentato nell’imitazione del rapper Ghali, interpretando il famoso brano “Good times”. Un’esibizione che però Ghali non ha gradito molto e il motivo lo ha spiegato chiaramente attraverso le sue stories di Instagram. Ecco cosa è accaduto.

Tale e Quale Show, Ghali non ci sta: il duro sfogo contro la blackface dopo la sua imitazione

“È la seconda volta che mi emulate in questo modo, dipingendo la faccia oltre a fare commenti usando luoghi comuni e paragoni su aspetto fisico e bellezza. Non mi sono offeso, davvero, ma nemmeno ho riso.” Parole dure, quelle di Ghali, che ha commentato negativamente l’esibizione di Sergio Muniz, che a Tale e Quale Show lo ha imitato. Il rapper si è schierato contro il “blackface”, la scelta cioè di scurire il volto o il corpo degli artisti durante le imitazioni. Per Ghali non era necessario, essendoci altri elementi e caratteristiche da riprodurre per poter imitare un artista: “Perché il blackface è condannato ovunque, specie in un anno come questo, in cui gli avvenimenti e le proteste sono stati alla portata di tutti”. Parole forti quelle del cantante, che sottolinea come la storia del blackface vada ben oltre un semplice make up. Nelle sue stories, Ghali posta alcuni stralci di articoli in cui si parla proprio di questa pratica e del motivo per cui è considerata razzista. Ecco alcune delle stories apparse nel suo profilo ieri sera:

Uno sfogo che non è passato inosservato, quello di Ghali rivolto alla trasmissione Rai condotta da Carlo Conti.