Nel corso della semifinale di Tu si que Vales, Rudy Zerbi si è letteralmente spogliato davanti a tutti: l’atmosfera si fa bollente.

Anche stasera, Sabato 21 Novembre, è andata in onda una nuova puntata di Tu si que Vales. E, come al solito, è stata più che imperdibile. Per il penultimo appuntamento di questa strabiliante edizione, come al solito, si sono susseguite delle esibizioni davvero da urlo. E, badate bene, non sono le uniche che hanno catturato l’attenzione. Ma, come siamo abituati da diverse settimane a questa parte, abbiamo anche assistito a dei grandissimi colpi di scena. A cosa facciamo riferimento esattamente? Semplice: allo spogliarello in diretta di Rudy Zerbi. Si, avete letto proprio bene! Uno dei più temuti giudici di Tu si que Vales si è letteralmente spogliato nello studio dinanzi al pubblico in sala. Ma come mai? Beh, ovviamente, non è stata una cosa fatta di sua volontà. Piuttosto, è stata una richiesta di uno dei concorrenti. Filippo Re, questo è il nome del giovane talento, si è presentato sul palco nelle vesti di sensitivo. E, nello svolgere il suo numero, ha letteralmente sfidato i quattro giudici. Ma ecco tutti i dettagli.

Rudy Zerbi si spoglia a Tu si que Vales: momento imperdibile

Complice dello spogliarello di Rudy Zerbi nella penultima puntata di Tu si que Vales, come dicevamo precedentemente, è stato il giovane Filippo Re. Giunto sul palco dello show nelle vesti di sensitivo, il ragazzo ha sfidato tutti i giudici presenti. Ci spieghiamo meglio. Ancora prima che potessero iniziare la puntata, Filippo ha fatto compilare a ciascun giudice e a Sabrina Ferilli un questionario. Di cui le risposte sono state rimaste completamente sconosciute fino al momento dell’esibizione. Il talento del ragazzo, infatti, consisteva proprio nell’indovinare le risposte che i cinque avevano scritto al momento della compilazione del test. C’è un piccolo ma, però. Perché, qualora lui avesse indovinato, il rispettivo giudice si sarebbe dovuto spogliare di un indumento. Se, invece, Filippo avesse sbagliato, sarebbe stato lui a spogliarsi. Volete sapere il risultato? Rudy Zerbi si è letteralmente spogliato. Ebbene si. È rimasto completamente senza indumenti.

E così, dopo aver iniziato a togliersi le scarpe, Rudy Zerbi è rimasto completamente senza indumenti. Un momento davvero incredibile, insomma. E che, soprattutto, ci ha fatto tanto sorridere.

