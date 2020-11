Vaccino Covid, quando sarà disponibile? Parla Nicola Magrini (Aifa)

Quando e in che dosi sarà disponibile il vaccino contro il Covid? L’annuncio di Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa.

Grande attesa e grandi speranze da parte del mondo intero per il vaccino anti Covid, ma soprattutto per avere qualche certezza in più su quando sarà possibile disporne, in che quantità e a chi spetterà farlo con più urgenza. A tali quesiti ha cercato di rispondere Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, intervenuto all’incontro ‘Un vaccino per tutti’, organizzato a Ferrara. Ecco il quadro fornito dal direttore per quanto riguarda l’Italia: “Si partirà con quantitativi limitati, uno, due, tre milioni al mese, a partire da gennaio, e di diversi vaccini che andranno tenuti rigorosamente separati, quindi una delle decisioni importanti sarà se vaccinare per gruppi. L’importante sarà fare sempre il richiamo con lo stesso vaccino, senza alcuna confusione organizzativa”. Per quanto concerne le categorie a cui verrà data priorità, Magrini ha specificato: “Si inizierà con le categorie a rischio: personale sanitario, persone a contatto con il pubblico, forze dell’Ordine, personale delle Rsa, categorie più fragili e poi i grandi anziani over 75. Sarò quindi un procedimento graduale”.

Nicola Magrini, il commento sulle dichiarazioni di Crisanti

Senza giri di parole, il commento di Nicola Magrini alle parole del microbiologo Andrea Crisanti, che si era mostrato contrario al vaccino già a gennaio: “Penso fosse stanco e abbia detto una cosa per farsi notare. Dovrebbe chiedere scusa, questo senz’altro, anche se in parte lo ha già fatto, dicendo che ‘quando i vaccini saranno approvati dalle agenzie regolatorie allora mi fiderò’. Ma chi se ne importa se lui si fida o no. Non è questione di fidarsi, è questione di poter essere in grado di avere dati e questi ci saranno”.

Parole molto decise quelle di Magrini, tuttavia da qui a gennaio lo scenario potrebbe ulteriormente cambiare.