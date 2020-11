Verissimo, Loredana Bertè: retroscena agghiacciante, c’entra Mia Martini

Ospite a Verissimo, Loredana Bertè ha svelato un retroscena davvero agghiacciante sul suo passato che vede coinvolti sua sorella e suo padre.

Intervistata da Silvia Toffanin durante la puntata di oggi di Verissimo su Canale 5 dedicata alle donne e alla violenza di cui spesso sono vittime, la rockstar Loredana Bertè si è raccontata rivelando particolari della sua vita che l’hanno profondamente segnata. Un’infanzia davvero difficile la sua, caratterizzata da continue violenze da parte del padre verso di lei e il resto delle donne della famiglia: “L’ho visto massacrare mia madre di botte a sangue all’ottavo mese di gravidanza, ricordo le mattonelle del bagno sporche. Metteva Beethoven quando doveva picchiare qualcuno. Mio padre aveva vissuto queste cose da piccolo. Noi ci inventavamo diversivi per farlo ragionare, ma non ragionava. Alla quarta femmina, è andato via perché odiava le donne. Io non avuto più rapporti con mio padre e mia madre. Dopo la tragedia di Mimì, ho un cuore di neve, mi ha distrutta. L’ho rivisto 40 anni dopo, l’ho visto al funerale di Mimì”. Proprio a questo proposito, Loredana ha rivelato un retroscena davvero sconvolgente che ha lasciato tutti di stucco compresa la conduttrice. Vediamo cosa ha raccontato la cantante.

Loredana Bertè, il retroscena sulla morte di Mimì

Un particolare davvero agghiacciante quello raccontato dalla Bertè ai microfoni di Verissimo circa la morte di sua sorella Mia Martini: “Mio padre mi ha preso a calci e pugni all’obitorio, mi ha fatto cadere dentro la bara con lei. Poi è arrivato un medico che forse era suo amico visto che non si è occupato di me, mi aveva strappato i capelli, sono dovuta andare a Roma e fare punture per far ricrescere dei buchi”.

Un episodio shock, che ha segnato ulteriormente l’esistenza di Loredana, una ferita incancellabile il cui racconto ha lasciato senza parole anche Silvia Toffanin.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui