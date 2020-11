Nel corso della puntata odierna di Verissimo, Valeria Graci ha raccontato per la prima volta in assoluto il suo dramma: i dettagli.

La puntata di Verissimo di quest’oggi, Sabato 21 Novembre, è stata davvero incredibile, bisogna ammetterlo. Completamente dedicata alle donne e, purtroppo, alla violenza che, milioni di loro, subiscono giorno dopo giorno, Silvia Toffanin ha offerto la possibilità di ascoltare delle storie davvero incredibile. Ciascun ospite di questa puntata, infatti, ha avuto a che fare con la violenza. Ed è per questo motivo che ha voluto raccontare la propria esperienza dinanzi a milioni di telespettatori. Non facciamo riferimento, badate bene, soltanto alla storia choc di Lorenda Berté, ma anche a quella di Valeria Graci. Per la prima volta in assoluto, la simpaticissima comica ha voluto raccontare la sua drammatica storia. Certo, ne aveva dato qualche piccolo ‘assaggio’ sul suo canale social ufficiale alcuni anni fa. Ma è soltanto adesso che ha voluto raccontato ogni cosa nel minimo dettaglio. ‘Sono stata vittima di violenza psicologica’, ha detto l’ex del duo Katia & Valeria alla padrona di casa. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che è una storia davvero da brividi. Ecco perché.

Valeria Graci, il dramma raccontato a Verissimo: l’ha fatto per la prima volta

Una storia davvero da brividi e, soprattutto, super emozionante quella che, nel corso della puntata odierna di Verissimo, Valeria Graci ha voluto raccontato alla padrona di casa. Per la prima volta in assoluto, la comica ha raccontato di essere stata vittima di violenza psicologica. Una violenza che, a parere suo, è ‘molto più grave, più subdola’. Ecco, ma cos’è successo esattamente? La bella Valeria ha raccontato di essere stata sposata. Ma di essersi lasciata qualche anno dopo. Tutto normale, si potrebbe dire. Eppure, ciò che ha vissuto la bellissima Graci non lo è affatto. L’esperienza che la comica, infatti, ha vissuto sulla propria pelle è davvero drammatica. Ed ancora a raccontarlo, le mette i brividi. ‘C’è stata una non accettazione che io sia andata avanti con la mia vita con l’aiuto con i miei cari’, ha raccontato ancora Valeria Graci. Continuando, tra l’altro, a confessare che per, diverso tempo, si è sentite dire delle cose davvero inaccettabili. Che, soprattutto, l’hanno lacerata. ‘Sei una nullità’ o ‘p****a’ e ci ho creduto’, ha continuato a dire a Silvia Toffanin.

Da come si può chiaramente comprendere, la storia di Valeria Graci è stata davvero da brividi. Tanto da lasciare senza parole anche la stessa colonna portante di Verissimo.

