Addio a Beppe Modenese, tragico lutto: la notizia appena arrivata

Una notizia davvero sconcertante è che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. È morto Beppe Modenese. L’uomo, che, senza alcun dubbio, non vi sarà affatto sconosciuto, aveva novanta anni. E a breve ne avrebbe compiuti novantuno. Non sappiamo esattamente cosa sia successo. E, soprattutto, quali siano stati le cause che hanno determinato la sua morte. Fatto sta che, stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che il buon Modenese sia morto in seguito all’aggravamento delle sue condizioni di salute. Il drammatico evento, a quanto pare, è avvenuto ieri, Sabato 21 Novembre. Eppure, soltanto adesso, purtroppo, è stata resa nota. Un tragico lutto, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, come ben sapete, Beppe Modenese ha rappresentato alla grande la moda italiana. È proprio grazie a lui, infatti, che, nel 1978, è nato il Salone della Moda di Milano.

Il carissimo Beppe Modenese, purtroppo, è morto. Il decesso, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe avvenuto ieri, Sabato 21 Novembre, presso la sua abitazione milanese in zona San Babila. Un vero e proprio tragico lutto, come dicevamo precedentemente. Anche perché, come ricorderete senza alcun dubbio, il buon Modenese è stato proprio il fautore di Milano come ‘capitale’ della moda. È proprio lui che, come dicevamo precedentemente, ha dato origine al Salone della Moda di Milano. Ed ha ricevuto, grazie al suo impegno costante nell’ambito della moda, diversi riconoscimenti. A partire, quindi, dall’Ambrogino d’Oro nel 1994 e la Rosa Comuna nel 1999. Fino alla nomina di Cavaliere nel 1985 attribuitagli da Bettino Craxi. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, una persona davvero squisita.

All’età di novanta anni, anche se a quanto pare a breve ne avrebbe compiuti novantuno, Beppe Modenese lascia la vita terrena. Come dicevamo precedentemente, non sappiamo quali siano state le cause della sua morte. Anche se, da quanto si legge su Fanpage, sembrerebbe che le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate negli ultimi giorni. Fino a determinarne la morte qualche ora fa.