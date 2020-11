Alessio La Padula: “Te ne sei andato anche tu”, il doloroso post del ballerino di Amici.

Il ballerino di Amici Alessio La Padula ha pubblicato un post in cui ha espresso tutto il suo dolore per la perdita subita. Ricorderemo certamente Alessio, che ha fatto parte della scuola del famoso talent di Maria De Filippi. Il ballerino fin da subito ha dimostrato di possedere un talento incredibile, doti le sue eccezionali. Proprio per questo è stato sempre molto apprezzato, anche se, come spesso accade, non sono mancate le critiche. Un percorso fatto di alti e bassi che l’ha portato negli anni a conquistare un enorme pubblico. La Padula dopo aver concluso l’esperienza nel seguitissimo programma, ha avuto diverse esperienze lavorative. Il suo talento è diventato sempre più ampio, tanto da arrivare ad entrare ad Amici come ballerino professionista. Infatti, l’abbiamo visto quest’anno esibirsi insieme agli altri grandi talenti. Purtroppo, Alessio ha pubblicato da poco un doloroso post in cui ha manifestato il suo malessere per la perdita del suo cagnolino: “Te ne sei andato anche tu”.

Alessio La Padula, il doloroso post del ballerino di Amici

Come abbiamo anticipato, Alessio La Padula è un ballerino conosciuto grazie al seguitissimo programma Amici, di Maria De Filippi. Un talento eccezionale il suo tanto da entrare a far parte quest’anno della squadra di ballerini professionisti del programma. Purtroppo, Alessio ha pubblicato un doloroso post in cui ha manifestato il suo profondo affranto. Infatti, a quanto pare, è venuto a mancare il suo amato cagnolino. “Te ne sei andato anche tu Ralf-ino mio. Solo tu sai. Chi non ha avuto un cane non sa cosa significhi essere amato”, questo il messaggio del ballerino. Subito sono arrivati un fiume di commenti, per il difficile momento vissuto.

Infatti, proprio come La Padula ha affermato con rammarico, nessuno sa cosa si prova quando si possiede un amico a quattro zampe e quanto amore può offrirti. Un post pieno di profondo malessere; tutti i suoi follower hanno mostrato da subito l’appoggio e il conforto per il ballerino.