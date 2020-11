Amici 2020, l’amatissimo ballerino Marcello Sacchetta sarà nel cast? L’indizio che non lascia dubbi.

Una nuova edizione del famosissimo e seguitissimo talent show Amici è iniziata sabato 14 novembre. Il programma è condotto dalla bravissima Maria De Filippi, che ogni anno riesce a portare gli ascolti alle stelle. Quest’anno sono molte le novità in vista, infatti, a causa della situazione delicata dovuta all’emergenza sanitaria sono stati apportati diversi cambiamenti. Infatti, la produzione e Maria, per una maggiore sicurezza dei ragazzi, ha deciso di evitare sfide con ragazzi provenienti dall’esterno. Anche se, comunque, i talenti scelti, dovranno ogni settimana dimostrare di meritare la permanenza nella scuola. Nella prima puntata sono stati presentati i ragazzi scelti, ma anche i nuovi professori. Come abbiamo potuto notare Stash non sarà quest’anno in trasmissione, ma non solo, anche l’amatissimo ballerino Andrea Muller ha deciso di non essere presente in questa edizione per poter intraprendere strade diverse. Il pubblico però ha certamente notato la non presenza di Marcello Sacchetta, il professionista di Amici, che negli ultimi anni è stato uno dei presentatori del daytime. Molti si chiedono se quest’ultimo sarà nel cast: l’indizio social non lascia certamente dubbi.

Amici, l’amatissimo ballerino Marcello Sacchetta è nel cast?

Amici è uno dei talent più amati e seguiti di sempre. Ogni anno il programma porta in alto numerosi artisti, tra ballerini e cantanti. La nuova edizione è iniziata da pochissimo, ma già sono molti i colpi di scena che hanno interessato la trasmissione. infatti, come abbiamo anticipato, il professionista Andrea Muller non sarà presente nella squadra di ballerini, come lui stesso ha annunciato con un post su instagram. Ma il pubblico ha certamente notato un’altra strana assenza, ovvero quella di Marcello Sacchetta. Molti si chiedono se l’amatissimo ballerino sarà nel cast. Un indizio social lascia una curiosa indiscrezione, arrivata da un post che la sua fidanzata, la professionista Giulia Pauselli ha pubblicato. Infatti, la donna sul suo profilo instagram ha lasciato un post in cui ha fatto una dedica speciale all’uomo: “Fiera di te, sempre. Qualsiasi ruolo avrai, hai o hai avuto la mia stima nei tuoi confronti non cambierà mai. Questa foto rappresenta il tuo esserci senza apparire ma che racconta tanto”, ha scritto la Pauselli sui social.

Una dedica che fa capire che in qualche modo Marcello sarà ad Amici, ma il suo ruolo potrà non essere visibile. Inoltre, anche Sacchetta ha pubblicato un post con una didascalia abbastanza chiara: “Ci sono”. Sappiamo che in questi anni, il ballerino è stato il coreografo di numerosi balli, sarà questo forse il suo ruolo? Per saperlo non resta altro da fare che seguire il famosissimo talent Amici.