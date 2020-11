Anticipazioni ‘Live – Non è la D’Urso’ 22 novembre: la coppia super discussa affronta le 5 terribili sfere, ecco tutti gli ospiti previsti per la puntata.

Come tutte le settimane, anche oggi andrà in onda una nuova puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’, e sarà davvero di fuoco! Il programma condotto da Barbara D’Urso è in diretta tutte le domeniche in prima serata per tenere compagnia, informare e intrattenere il pubblico. In particolare in questo periodo in cui l’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Italia, molte persone sono chiuse in casa per la maggior parte del tempo perché alcune Regioni italiane sono ‘rosse’ e dunque stanno vivendo una sorta di lockdown. Barbara D’Urso ogni domenica tiene compagnia al suo pubblico, dedicando ampio spazio all’informazione e poi altrettanto all’intrattenimento e al gossip. Anche nella puntata di questa sera ci saranno tanti momenti imperdibili e soprattutto ospiti attesissimi. Siete curiosi di scoprire cosa accadrà? Ecco tutti i dettagli e le anticipazioni.

‘Live – Non è la D’Urso’ anticipazioni 22 novembre: ecco chi saranno gli ospiti, la coppia super discussa affronterà le 5 sfere

La puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ di domenica 22 novembre sarà davvero ricca di ospiti e di tanti temi davvero ‘caldi’. Innanzitutto ci sarà uno spazio dedicato alla cronaca e all’attualità, con ospiti in studio e in collegamento che parleranno dell’emergenza Coronavirus. Oltre all’informazione, però, ci sarà anche tanto intrattenimento. Come ogni settimana ci saranno le 5 temutissime sfere. Chi le affronterà questa domenica? Sarà una coppia super discussa, ovvero quella composta da Massimiliano Morra e Dalila Mucedero. L’attore è stato appena eliminato dal Grande Fratello Vip e durante il suo percorso nella casa ha lasciato tutti a bocca aperta per la sua storia personale, perché ha confessato che la sua storia con Adua Del Vesco, anche lei concorrente del reality, è stata inventata a tavolino solo per i giornali.

Anche Adua ha parlato di questa situazione, insinuando a un certo punto anche un dubbio sulla presunta omosessualtà di Massimiliano, che invece ha smentito categoricamente questa cosa. Dalila dall’esterno ha sempre sostenuto il suo compagno, sul quale però, secondo molti, c’è ancora un alone di mistero. Come sarà il confronto con le 5 sfere?

Direttamente dal GF Vip ci sarà anche Paolo Brosio con la fidanzata Marialaura De Vitis, la quale è stata accusata la scorsa settimana di avere un altro uomo. La puntata, insomma, si preannuncia davvero scoppiettante. La vedrete?