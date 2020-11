Un sorriso enorme oggi colora le labbra di Antonella Clerici e il suo post conquista i social: la foto in compagnia di una persona speciale.

La bellissima conduttrice Antonella Clerici è apparsa radiosa oggi in una storia condivisa tramite il suo profilo Instagram in compagnia di una persona speciale. Una giornata che sembra molto felice, di quei momenti di grande felicità che solo le piccole cose sanno regalare. Qualche giorno fa, la talentuosa conduttrice non era riuscita a trattenere la sua gioia in diretta e anche oggi è successo qualcosa del genere. È una delle donne più amate e apprezzate del panorama televisivo e la sua energia e solarità sono il fulcro della sua popolarità. Antonella Clerici ha sempre dimostrato quanto sia fondamentale per lei la famiglia e ha parlato spesso di sua sorella, Cristina che non fa parte del mondo dello spettacolo. Oggi, una storia sul profilo Instagram della conduttrice l’ha ritratta radiosa e felice: ecco i dettagli.

Antonella Clerici: radiosa in compagnia di sua sorella

Una semplice storia, una fotografia che ritrae due persone vicine sedute su di un divano. Una parole che valle più di mille: “Sorelle” accompagnata da un cuore. La storia postata da Antonella Clerici la immortala insieme a sua sorella Cristina e in sottofondo scorre la canzone “Beautiful day” degli U2. “Bella giornata”. E il sorriso radioso sia della conduttrice che della sorella sottolinea la cosa. Il post ha conquistato i social per la semplicità e la dolcezza che emana. È evidente e traspare tutto l’affetto che lega Antonella a Cristina e viceversa e quanta gioia si scaturisca dal semplice trascorrere una giornata insieme. Ricordiamo che la conduttrice ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo proprio questo Settembre e ha rivelato molto di quanto accaduto in passato.

Uno scatto bellissimo e pregno di dolcezza e tenerezza. Non siete d’accordo?