Proprio ieri sera si è concluso Ballando con le Stelle 2020, ma siete curiosi di conoscere il nome dei suoi vincitori? Sono proprio loro!

Si è concluso proprio ieri, Sabato 21 Novembre, Ballando con le Stelle 2020. Dopo un viaggio durato ben dieci settimane, durante il quale, lo sappiamo benissimo, non sono affatto mancati ‘ostacoli’, il programma di Milly Carlucci è giunto al suo termine. Pochissime ore fa, infatti, si è disputata la finale. E al suo termine, com’è giusto che sia, sono stati eletti i vincitori di quest’edizione. Ecco, ma chi sono stati? Sappiamo benissimo che, proprio alla finale, sono arrivati proprio il fior fiore dei concorrenti. A partire, quindi, da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, che sono stati ripescati recentemente dopo essersi ritirati per infortunio, ed Alessandra Mussolini e Samuel Peron. Fino a Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Daniele Scardina e Veera Kzumina e tanti altri. Ecco, ma chi tra queste coppie, però, è riuscito ad aggiudicarsi il titolo da vincitore? Chi tra queste coppie, quindi, ha vinto Ballando con le Stelle? Siete curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo che, come previsto, l’ultima puntata è stata davvero ricca di emozioni e, soprattutto, di esibizioni incredibili.

I nomi dei vincitori di Ballando con le Stelle 2020: gioia immensa!

Non aspettavamo altro che questo momento: chi saranno stati i vincitori di Ballando con le Stelle 2020? Come dicevamo precedentemente, alla finale sono arrivati dei concorrenti davvero bravissimi, chi di essi, però, è riuscito ad aggiudicarsi la fascia da vincitore? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che al ‘ballottaggio’ finale sono arrivate due coppie super amatissime e, soprattutto, più che talentuose. Facciamo riferimento a Paolo Contici e Veera Kinnunen e Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Chi delle due ha trionfato? Proprio loro:

Ebbene si. La bellissima Lucrezia Lando e il talentuoso ed affascinante Gilles Rocca sono i vincitori di Ballando con le Stelle. Una gioia davvero immensa, c’è da ammetterlo. Anche perché, bisogna ammetterlo, soltanto qualche settimana fa, l’attore romano aveva dovuto esibirsi da solo per via di un malore della sua compagna di viaggio. Quindi, il suo percorso, come anche altri all’interno del programma, non è filato liscio come l’olio. Tuttavia, adesso, può dire di avercela fatta. Complimenti, ragazzi!

La classifica completa dell’ultima puntata

Quindi, se al primo posto si sono classificati Lucrezia e Gilles e al secondo posto, invece, Paolo e Veera, chi avrà guadagnato le posizioni seguenti? Al terzo posto sono giunti Alessandra Mussolini e Samuel Peron. Per il quarto posto, invece, troviamo Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Al quinto Daniele Scardina ed Anastasia. Al sesto, poi, Costantino e Sara. Ed, infine, al settimo e ultimo posto Tullio e Maria.

