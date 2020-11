Ballando con le stelle, Raimondo Todaro sbotta sui social: cos’è successo

Si è conclusa ieri la nuova edizione di Ballando con le stelle, ma il ballerino Raimondo Todaro non apprezza alcuni commenti e sbotta sui social: cos’è successo.

È andata in onda ieri l’ultima puntata di Ballando con le stelle che ha visto la vittoria di Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Un’edizione davvero particolare per il programma, che ha affrontato molti problemi lungo il percorso. A partire dall’infortunio di Elisa Isoardi, passando per la positività al Coronavirus del partner di Alessandra Mussolini a pochi giorni dalla finale. Oggi, il ballerino Raimondo Todaro, che ha fatto coppia proprio con la Isoardi a Ballando con le stelle, ha sbottato sui social. Il motivo sarebbero alcune dichiarazioni di un altro concorrente del programma intervenuto a Domenica In. Scopriamo nel dettaglio cos’è successo.

Ballando con le stelle, Raimondo Todaro sbotta sui social

Tutto sarebbe iniziato, pare, da alcuni commenti fatti da Paolo Conticini durante il suo intervento a Domenica In. “Ho cercato di essere più semplice possibile, non inventandomi niente, nessuna storia d’amore, nessuno scoop” ha detto Conticini, in quella che è sembrata una frecciatina proprio a Raimondo Todaro e alla Isoardi. Il ballerino ha condiviso tramite il suo profilo Instagram l’intervento di Paolo Conticini con la sua risposta. “Se non hai vinto non è certo colpa nostra” ha scritto. “Abbiamo sempre dichiarato di non esserci mai visti fuori dagli studi” ha specificato, riguardo al suo rapporto con Elisa Isoardi. Una seconda storia è poi apparsa tra quelle di Raimondo Todaro, senza destinatario. Molti fan, però, l’hanno collegata a quanto accaduto. “La prossima volta prima di parlare sciacquatevi la bocca”. Un botta e risposta tra i due ex concorrenti di Ballando con le stelle che non è passato inosservato. Vedremo se ci saranno degli sviluppi riguardo a queste dichiarazioni.

