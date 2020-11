Qualche giorno fa, Belen Rodriguez ha condiviso in un video il suo bacio con Antonino Spinalbese: spunta un commento inaspettato.

Sembrerebbe aver ritrovato nuovamente l’amore, Belen Rodriguez. A distanza di pochissimi mesi dalla seconda separazione con Stefano De Martino, la showgirl argentina è nuovamente innamorata e felice. E, com’è giusto che sia, non perde occasione di poterlo dimostrare ai suoi sostenitori. Da quando è stata ufficializzata la sua storia d’amore con l’hair stylist Antonino Spinalbese, la modella è solita condividere scatti fotografici o Instagram Stories in sua compagnia. Qualche ora fa, però, ha fatto molto di più: ha condiviso il video di un tenerissimo bacio. Non l’aveva mai fatto prima d’ora, Belen. Sarà per questo motivo che, in un vero e proprio batter baleno, il brevissimo filmato ha conquistato davvero tutti. Sono davvero tantissimi, infatti, che hanno voluto commentare il video. Ed hanno voluto esprimere tutta la loro gioia nel rivedere la loro beniamina felice. Tra i tanti, è spuntato anche un messaggio davvero inaspettato. Di che cosa parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Belen Rodriguez, video al bacio con Antonino Spinalbese: quel commento non sfugge

Sono davvero tantissime le persone che, appena visto il bacio ad Antonino Spinalbese, hanno voluto commentare il video di Belen Rodriguez. Ha sofferto tanto in questi ultimi mesi, lo sappiamo benissimo. Ed adesso, rivederla felice e innamorata, fa un certo effetto per tutti. E lo dimostrano, non a caso, i numerosi commenti di apprezzamento e di gioia da parte dei suoi sostenitori. Tra i tanti, però, è spuntato anche un commento davvero inaspettato. Che, immediatamente, non soltanto è subito balzato agli occhi di tutti, ma ha conquistato l’interesse davvero di tutti. Di che cosa parliamo esattamente?

Ebbene si. È proprio Laura Chiatti ad aver commentato il video di Belen Rodriguez mentre bacia il suo Antonino. Anche la bellissima attrice, così come tutti i sostenitori della showgirl, è felice ed entusiasta nel vedere la felicità della modella argentina. Perché, parliamoci chiaro, Belen è una donna che crede nell’amore. E vedere i suoi occhi che brillano nuovamente, non può che renderci gioiosi anche noi.