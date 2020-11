In questa foto appena condivisa sul suo canale Facebook ufficiale ha soltanto ventitré anni, adesso è un apprezzatissimo attore e comico.

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo di personaggi famosi da bambini. Già in nostri diversi articoli, infatti, vi abbiamo ampiamente dimostrato alcuni attori, musicisti o personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che si sono dilettati a condividere scatti inediti del loro passato. Adesso, però, è il turno di un apprezzatissimo ed amatissimo attore e comico che, pochissimi istanti fa, ha condiviso sul suo canale Facebook ufficiale una foto di sé di quando aveva soltanto ventitré anni. Con dei capelli completamente diversi rispetto a quelli che mostra adesso e, soprattutto, un look letteralmente inedito, il comico siciliano ha voluto condividere questa fotografia del suo passato. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Chi è costui che, in questo scatto Facebook, era davvero giovanissimo? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo che è un personaggio molto conosciuto. E, soprattutto, molto amato. Ecco i dettagli.

Qui aveva soltanto ventitré anni ed un look diverso, adesso è un amatissimo attore e comico: l’avete riconosciuto?

È capitato a ciascuno di noi di condividere, sui rispettivi canali social, foto personali da bambini o del passato. È il caso, ad esempio, anche di questo famosissimo ed apprezzatissimo attore e comico. Che, pochissimi istanti fa, sul suo canale Facebook ufficiale, ha condiviso una foto di quando aveva soltanto ventitré anni. Non molti anni fa, considerando che attualmente ha trentotto anni. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Fate attenzione e guardate la foto! Se ci fate caso, infatti, alcuni tratti sono rimasti completamente identici. Certo, presenta un look completamente diverso da oggi, è vero. Eppure, non è affatto cambiato nel corso degli anni. Bando alle ciance! Stiamo parlando di Angelo Duro. Ebbene si. Il giovane comico ed attore, nonché anche inviato de Le Iene Show, è proprio colui che è raffigurato in questo scatto.

Chi di voi aveva indovinato? Diteci la verità: non era assolutamente difficile!

