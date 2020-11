Coronavirus, il Premier Giuseppe Conte sarà in diretta oggi, domenica 22 novembre: l’ha appena annunciato sui suoi canali social.

Il Coronavirus è protagonista ormai nelle vite di tutti i cittadini italiani e del mondo. Si parla di vaccino in arrivo, alcune sperimentazioni promettono bene come quella targata Pfizer e BionTech. In attesa che arrivi la cura che debelli del tutto il Covid, bisogna rispettare le regole varate dal Governo: bisogna limitare quanto possibile la diffusione del virus. Attualmente l’Italia risulta divisa per zone: ogni Regione, in base al rischio contagio, è collocata in una delle tre aree: gialla, arancione e rossa. Si avvicina il Natale ed i cittadini italiani attendono nuove misure, nuove regole affinchè si possano festeggiare le festività con la famiglia. Sarà possibile? Purtroppo una risposta non c’è ancora, si valuterà la situazione quando si avvicinerà il periodo natalizio. Intanto il Governo è sempre al lavoro in questa ‘guerra’ contro il Coronavirus. Giuseppe Conte, il Presidente del Consiglio, è pronto a parlare di nuovo ai suoi cittadini: dove e quando? Lo ha appena comunicato sui suoi canali social. Ecco il post.

Coronavirus, Giuseppe Conte in diretta: lo ha appena annunciato

“Oggi pomeriggio, a margine dei lavori del G20, il mio intervento in occasione del passaggio di consegne dalla Presidenza saudita a quella italiana. In diretta dalle 16.30 circa” è il messaggio di Giuseppe Conte agli italiani. L’ha pubblicato sui canali social poco fa: alle ore 16.30 sarà dunque in diretta all’Handover G20.