Elena Sofia Ricci e il suo difficile passato: “Sono caduta e ricaduta”, il racconto choc dell’attrice, non tutti conoscono questo retroscena sulla sua vita.

Tutti la conoscono come una delle attrici italiane più amate e apprezzate, ed effettivamente è proprio così. Elena Sofia Ricci ha un enorme talento e la sua carriera parla da sé. Dopo aver esordito nel 1980 con il film ‘Arrivano i gatti’, ha preso parte a tantissimi grandi film del cinema italiano, da Mine Vaganti e Allacciate le Cinture di Ferzan Ozpetek a ‘Loro’ di Paolo Sorrentino, ma è stata anche protagonista di numerose fiction e serie tv di successo, l’ultima ‘Vivi e lascia vivere’, che ha registrato ascolti davvero da record. Presto tornerà su Rai Uno con un nuovo film, in cui interpreta la grande Rita Levi Montalcini, che andrà in onda giovedì 26 novembre.

Insomma, la sua carriera è sotto gli occhi di tutti, ma al contrario Elena Sofia Ricci è molto riservata sulla sua vita privata. Di lei sappiamo che è sposata con Stefano Mainetti e che ha due figlie, Emma e Maria, la prima nata da un precedente matrimonio. Non tutti sanno,però, che l’attrice ha avuto anche un difficile passato, del quale ha parlato in un’intervista a Vanity Fair: ecco il suo racconto ‘choc’.

Elena Sofia Ricci e il suo difficile passato: “Sono caduta e ricaduta”, ecco il racconto choc dell’attrice

Elena Sofia Ricci è una grande attrice italiana, amatissima dal pubblico per il suo talento e anche per il suo grande fascino. Tutti conoscono i suoi film e la sua carriera, ma non tutti sanno che l’attrice ha avuto un passato difficile, del quale ha parlato in un’intervista a Vanity Fair, spiegando di aver dovuto combattere con alcune dipendenze, rischiando addirittura di perdersi: “A 20 anni ero in bilico su quei binari”, ha raccontato l’attrice, “Sono caduta e ricaduta, sui cofani delle auto, nei letti sbagliati, per terra, tra braccia anaffettive. Oggi se mi volto indietro vedo dieci inferni e penso di essere stata molto fortunata a non precipitare del tutto”. Parole davvero forti quelle dell’attrice, che ha svelato così un aspetto della sua vita sconosciuto alla maggior parte delle persone.

Elena Sofia Ricci ha vissuto anche il dolore di un abuso quando era bambina, come ha raccontato a Verissimo, lasciando tutti senza parole. Un passato davvero intenso e complesso, dunque, quello dell’attrice. Cosa pensate della sua storia?