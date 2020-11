Elena Sofia Ricci, il tristissimo lutto che l’addolora: il messaggio che ha condiviso l’attrice sul suo canale Instagram è straziante.

È una delle più grandi ed apprezzate attrici che lo spettacolo italiano ci offre, Elena Sofia Ricci. Protagonista indiscussa di numerose fiction televisive ed, ovviamente, di film, l’attrice si accinge ad incantare e a lasciare senza parole tutto il pubblico italiano nei panni di Rita Levi di Montalcini. La nuova serie partirà a brevissimo su Rai Uno. E, come al solito, si appresta ad essere un vero e proprio successo. D’altra parte, anche lo stesso clamore di cui decanta la bellissima Elena Sofia è davvero incredibile. Un clamore che, badate bene, non si limita soltanto al suo ruolo da attrice, ma si estende anche a livelli social. Amatissima e seguitissima anche sul suo canale Instagram ufficiale, la Ricci non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo adorato pubblico. Lo ha fatto anche poco più di un mese fa. Quando, con un post struggente, ha espresso tutto il suo dolore per un tristissimo lutto di cui è stata protagonista. È accaduto ben diciassette anni fa questo drammatico evento, questo è vero. Eppure, il dolore che, ancora adesso, continua a provare l’attrice è davvero smisurato. Ecco tutti i dettagli.

Elena Sofia Ricci, il tristissimo lutto che l’ha fortemente addolorata: post struggente

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Elena Sofia Ricci non perde mai occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori su tutto quanto le accade. E così, poco più di un mese fa, non ha potuto affatto fare a meno condividere il suo immenso dolore per un tristissimo lutto. Certo, come dicevamo precedentemente, il tragico episodio è avvenuto ben diciassette anni. Quindi, da come si può chiaramente comprendere, ne è passato di tempo. Eppure, il dolore che l’attrice prova per questo drammatico evento è rimasto praticamente il medesimo. E lo testimoniano alla grande, infatti, queste parole che la Ricci ha scritto a corredo di questo post Instagram.

‘Mio papà adottivo, maestro mio e di molti noi attori e attrici’, sono proprio queste le parole che Elena Sofia Ricci ha utilizzato per esprimere tutto il suo dolore nel giorno del diciassettesimo anniversario della morte di Pino Passalacqua. Un dolore, da come si può chiaramente comprendere, davvero immenso. E che, nonostante il passare del tempo, non tende affatto ad affievolirsi.

La confessione sul suo difficile passato

Nonostante sia sempre sorridente, Elena Sofia Ricci non ha un passato alle spalle molto florido. A rivelare ogni cosa è stata proprio la diretta interessata. Che, in una sua recente intervista, ha rivelato una parte inedita della sua vita.

