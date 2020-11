Elisabetta Gregoraci al GF Vip: sapete quanto costa il suo tubino bianco indossato nell’ultima diretta? Il prezzo vi stupirà.

L’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip si sta rivelando un vero successo. A tal punto che gli autori hanno deciso di prolungare la messa in onda del reality show fino a febbraio 2021. Un successo dovuto senza dubbio al cast super stellare messo su da Alfonso Signorini, per la seconda volta consecutiva al timone della trasmissione di Canale 5. Un cast in cui c’è anche lei, Elisabetta Gregoraci. È la prima volta che la showgirl calabrese si mette in gioco in un reality e ha deciso di farlo proprio nella casa più spiata della tv. Dove sta conquistando tutti con il suo carattere dolce ma determinato…e con i suoi look! Gli outfit della Gregoraci infatti non passano mai inosservati (il suo cardigan multicolor fa impazzire tutti!), soprattutto quelli scelti per la puntata finale. Look eleganti e raffinati, come quello sfoggiato nella puntata numero 20, in onda venerdì sera. Elisabetta ha scelto un tubino aderente color bianco. Curiosi di sapere quanto costa? Ve lo sveliamo noi!

Elisabetta Gregoraci in tubino bianco al GF Vip: quanto costa l’abito indossato per la puntata di venerdì

Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip. Nella Casa, la conduttrice si sta facendo conoscere a 30 gradi, mostrando alcuni lati di sé finora inediti. Ma, puntata dopo puntata, la Gregoraci sta incantando il pubblico anche con i suoi look, mai banali e super valorizzati dalla sua innegabile bellezza. Per la puntata di venerdì sera, Elisabetta ha scelto un look total white, con un abito a tubino longuette. Caratterizzato da corpetto stretto con bretelle e cuciture simili a un capo intimo, l’abito bianco della Gregoraci è firmato Elisabetta Franchi. Sapete quanto costa? Come riporta Fanpage.it, il prezzo sul sito del brand è di 339 euro.

Eh si, un abito che le calza a pennello e che mette in risalto il fisico scultoreo della showgirl. Che completa il look con l’immancabile tacco a spillo dei sandali color oro, con lacci alla caviglia. Che dire, anche stavolta Elisabetta ha lasciato il segno! Cosa indosserà nella prossima diretta del GF Vip, prevista per lunedì sera? Non non vediamo l’ora di scoprirlo!