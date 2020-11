GF Vip, finalmente è arrivato il momento tanto atteso tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma: la resa dei conti.

Aspettavamo da diverso tempo questo momento, c’è da ammetterlo. E, finalmente, è arrivato. Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci, a distanza di pochissimi giorni dalla loro furiosa lite che ha coinvolto anche Pierpaolo Pretelli, hanno un confronto. E, questa volta, sembrerebbe essere del tutto pacifico. Sappiamo benissimo che l’ex concorrente di Temptation Island era entrata nella casa del Grande Fratello Vip proprio con l’intenzione di mettere in guardia l’ex velino di Striscia la Notizia dalla bellissima conduttrice televisiva. E sembrerebbe avere centrato alla grande il suo obiettivo. Chiusa all’interno del ‘cucurio’ per qualche giorno, la Roma non ha perso occasione di poter ribadire la sua opinione. Un’opinione che, però, non è affatto piaciuta alla Gregoraci. Che, seppure un piccolo buco nel muro, ha compreso le sue parole. E si è letteralmente scagliata contro di lei. ‘Fatti il tuo Grande Fratello Vip, non parlare di me’, le aveva detto Elisabetta durante il litigio. Ecco, ma sono passati diversi giorni da quel momento. Cos’altro è accaduto tra di loro? Scopriamolo insieme.

GF Vip, la resa dei conti tra Elisabetta e Selvaggia: finalmente!

Sembrerebbe che Elisabetta e Selvaggia abbiano approfittato un pomeriggio abbastanza tranquillo trascorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip ed abbiano deciso di tenere un confronto. Come dicevamo precedentemente, le due, nei giorni scorsi, sono state le protagoniste di un furioso scontro. E adesso, a distanza di qualche giorno, sembrerebbe che, sbollentata un po’ la rabbia da parte di entrambe, le due abbiano deciso di chiarirsi definitivamente. E così, come si può anche vedere in questo lungo video condiviso sul sito ufficiale del reality, la Gregoraci e la simpaticissima Roma hanno tentato di avere un confronto. Sottolineando soprattutto tutto ciò che da ambo le parti non è affatto andato giù reciprocamente. Selvaggia, infatti, rimprovera dei modi, a detta sua, poco carini nei suoi confronti da parte di Elisabetta. E la conduttrice calabrese, invece, recrimina il chiacchiericcio all’interno del cucurio. Ma non è affatto finita qui. Nel bel mezzo del chiarimento, infatti, le due giovanissime donne non hanno potuto affatto fare a meno di parlare anche di Pierpaolo Pretelli. ‘Mi ha deluso tantissimo’, ha detto l’ex concorrente di Temptation Island. Sostenendo che, da quando è accaduto lo scontro con la Gregoraci, l’ex velino non la saluterebbe più. E non le rivolgerebbe neanche la parola. Insomma, un grandissimo colpo di scena.

A quanto pare, quindi, i vecchi dissapori sembrerebbero essere completamente sepolti. Cosa accadrà adesso? Chissà, magari Selvaggia ed Elisabetta diventeranno ‘migliori amiche’. Staremo a vedere!