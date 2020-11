GF Vip, Pierpaolo Pretelli: altro che Selvaggia Roma, il gieffino spiazza tutti

Nella storia già abbastanza conflittuale tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al GF Vip, interviene a sorpresa un’altra concorrente.

Altro che Selvaggia Roma: proprio dopo la bufera scatenata dalla vulcanica concorrente entrata da poco nella Casa del GF Vip, il bel Pierpaolo Pretelli sorprende tutti mostrando proprio in questi giorni una particolare intesa con una concorrente che non ci saremmo mai aspettati. Se la sensazione dei telespettatori dovesse dimostrarsi vera, sarebbe davvero un colpo di scena: viene spontaneo domandarsi come reagirebbe in tal caso la Gregoraci. Ma quale sarebbe la concorrente che proprio non ci si aspetta di vedere in coppia con lui?

Pierpaolo, la nuova fiamma al GF Vip potrebbe essere Giulia Salemi

La concorrente in questione sarebbe Giulia Salemi, l’influencer italo persiana che con la sua simpatia e la sua bellezza dai tratti orientali sta forse conquistando il modello originario di Maratea: la neonata intesa tra i due non sta infatti passando inosservata al pubblico e c’è chi fa il tifo per la probabile coppia e chi, invece, preferirebbe vedere un lieto fine tra Pretelli e l’ex moglie di Briatore. Una precisazione importante è che la Salemi e Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo, sono amiche. Intanto Elisabetta, che ha notato subito la sintonia tra il coinquilino e la nuova arrivata, ha chiesto velatamente al ragazzo se avesse un interesse per Giulia. Pierpaolo ha preferito non dare una risposta chiara e chiudere l’argomento con una risata, approfittando anche un po’ della gelosia della showgirl nei suoi confronti. Giulia intanto sta dispensando consigli al compagno d’avventura circa la liason con la Gregoraci, dicendogli che in lui rivede molto di se stessa all’epoca della sua partecipazione al GF Vip 3 quando, ricambiata a fatica, si innamorò di Francesco Monte.

E a voi piacerebbe vedere insieme questa inaspettata coppia al GF Vip?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui