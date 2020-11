GF Vip, “Quando li vedo insieme mi viene il vomito”: la frase shock indigna il web; ecco cosa è accaduto qualche ora fa.

Un’edizione ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip attualmente in onda. Liti, emozioni, scontri e nuovi concorrenti: le avventure dei ‘vipponi’ stanno appassionando il pubblico di Canale 5 sempre di più. Tanto da spingere gli autori a prolungare la messa in onda fino a Febbraio 2021! Come la prenderanno i concorrenti? Staremo a vedere! Nel frattempo, se da un lato nascono nuove amicizie in casa, dall’altro si inaspriscono vecchi dissapori. Come quello tra Dayane Mello e vari vip nella Casa, con cui non riesce proprio ad andare d’accordo. In particolare, è con Francesco Oppini che la modella brasiliana ha un rapporto piuttosto conflittuale. E poco fa, durante una chiacchierata con Rosalinda, Dayane si è lasciata andare ad un commento piuttosto forte su Francesco e Tommaso e sulla loro amicizia. Ecco cosa è successo.

GF Vip, “Quando li vedo insieme mi viene il vomito”: la frase shock di Dayane Mello

Una calma apparente, quella che regna nella casa del GF Vip. Le antipatie tra i vari concorrenti, in realtà, sono sempre vive e, di tanto in tanto, riaffiorano. In una chiacchierata in veranda con la sua amica Rosalinda, Dayane Mello non nasconda il suo fastidio nei confronti di alcuni concorrenti del reality. In particolare, la modella commenta l’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Lo fa, però, utilizzando dei termini piuttosto forti, che non sono passati inosservati. Le immagini sono diventate virali sui social e in molti hanno criticato duramente il linguaggio di Dayane. Ecco uno dei tanti tweet apparso poco fa:

Dayane dice che a vedere Tommaso e Oppini insieme le viene il vomito. L’avessero detto su lei e Adua, APRITI CIELO #GFVIP pic.twitter.com/TF2JrGcGg6 — Ma parliamo di TZ (@lcrisa13) November 22, 2020

“Io quando vedo loro due insieme mi viene il vomito. Sedermi a tavola e vedere loro due insieme, mi viene il vomito”. Parole forti quelle di Dayane, che, con termini coloriti, ammette di vedere della falsità nel loro rapporto: Francesco avrebbe cambiato rotta nel corso del reality, avvicinandosi così tanto a Tommaso poiché lo ritiene un concorrente forte. “Si è nascosto dietro al personaggio di Tommaso per emergere”, aggiunge la modella nel corso della stessa chiacchierata con Rosalinda.

Parole forti, quelle della concorrente, che non sono passate inosservate tra il popolo del web. Che ora si sta chiedendo: la clip sarà mostrata anche ai vipponi nel corso della diretta di domani sera? Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire cosa accadrà. Date le premesse, si preannuncia una puntata incandescente! Appuntamento a domani sera, su Canale 5, per tutte le novità della casa più spiata della tv. Ricordiamo che sia Dayane che Francesco sono in nomination, insieme a Patrizia De Black e a Rosalinda. Chi dovrà lasciare la casa?