Perché Mara Venier ha detto a Gilles Rocca di dover dire grazie a Bugo e a Morgan? Ecco il motivo: ve lo ricordavate?

È stato uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione di Ballando con le Stelle, Gilles Rocca. In coppia con la bellissima Lucrezia Lando, il giovanissimo attore romano ha facilmente conquistato l’attenzione di tutti. Non soltanto per il suo spudorato fascino, ma anche per la sua immensa bravura. Insomma, la sua presenza all’interno del programma di Milly Carlucci non è assolutamente passata inosservata. Tanto che, come raccontato anche in un nostro recentissimo articoli, il giovane Rocca è riuscito anche a trionfare. Ecco. È proprio da vincitore che, insieme alla sua compagna di ballo, il bel Gilles è stato ospite, seppure in collegamento, della puntata odierna di Domenica In. ‘Devi dire grazie a Bugo e Morgan’, ha detto Mara Venier all’attore romano dopo essersi complimentata per la vittoria. Ecco, ma perché? Diteci la verità: ve lo siete chiesti in tantissimi. Ma siete curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

‘Devi dire grazie a Bugo e a Morgan’, dice Mara Venier e Gilles Rocca: perché?

‘Tu non hai la popolarità di altri colleghi che erano con te, eppure sei arrivato primo. Tu in qualche modo devi dire grazie a Morgan e a Bugo’, ha detto Mara Venier durante il collegamento con Gilles Rocca a Domenica In. Ecco, ma perché? Cosa c’entrano esattamente i due ex cantanti di Sanremo con l’attore romano nonché vincitore di Ballando con le Stelle? Beh, la risposta è davvero molto semplice. Gilles è stato proprio colui che, al momento della ‘fuga’ del cantante dal palco di Sanremo per la canzone di Morgan, è stato ripreso immediatamente sul palco dell’Ariston. E già all’epoca, ricordiamo, che conquistò l’attenzione di tutti proprio per il suo fascino.

Insomma, se vi sarete chiesti per quale motivo Mara Venier abbia fatto quell’affermazione a Gilles Rocca, adesso sapete ogni cosa nel minimo dettaglio. Adesso, però, vi facciamo una domanda: voi ve lo ricordavate? Noi decisamente si! D’altra parte, è praticamente impossibile non ricordarlo.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui