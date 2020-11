Mara Venier, lacrime a Domenica In: “Ora mamma e papà sono lassù”

Momento di commozione e lacrime a Domenica In, dove l’infettivologo Matteo Bassetti ha rivelato di aver perso la sua mamma una settimana fa.

Invitato alla puntata di oggi di Domenica In per il consueto spazio dedicato al Coronavirus, l’infettivologo Matteo Bassetti si è lasciato andare ad un momento di commozione non è riuscendo a trattenere le lacrime. Il direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha infatti parlato del momento difficile che sta attraversando in seguito al gravissimo lutto che l’ha colpito: una settimana fa, infatti, è venuta a mancare sua madre. Mara Venier, come sempre molto sensibile, ha sentito subito grande vicinanza con lui, spiegando che comprende perfettamente il dolore per una simile perdita che tempo fa ha sopportato anche lei. Le parole della conduttrice hanno fatto ulteriormente commuovere Bassetti: “Mi ha fatto commuovere. Ora mamma e papà sono lassù e ci guardano, mi aiuteranno ad andare avanti come mi hanno insegnato per tutta la vita”, ha detto l’infettivologo.

Mara Venier ha cercato allora di alleggerire un po’ la commozione con un sorriso: “Con tutte le vecchiette che ha curato, ora avrà tantissime mamme che le staranno vicino”, ha detto. Una settimana fa, il seguitissimo dottor Bassetti aveva anche condiviso sul suo profilo Instagram una foto con la sua amata mamma a cui aveva dedicato parole bellissime. “Ciao Mamma. Buon viaggio verso i nostri amati. Sei volata in cielo da pochissimo e già mi manchi tantissimo. Sei stata una mamma eccezionale. Buona, altruista, disponibile, profonda. Eri la campionessa del mondo di bontà. La famiglia per te era il luogo più forte e sicuro dove rifugiarsi. Da lassù con papà continua a proteggerci e a vigilare su di noi. Con infinito amore. Matteo”, si legge sotto l’immagine.

Esprimiamo anche noi la nostra vicinanza al dottor Matteo Bassetti per una perdita così dolorosa.

