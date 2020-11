Massimiliano Morra, colpo di scena dopo il GF Vip: la rivelazione inaspettata su Adua Del Vesco è arrivata poche ore fa.

È stato uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Parliamo di Massimiliano Morra, l’ultimo eliminato dalla Casa più spiata della tv. Un percorso fatto di alti e bassi, quello dell’attore napoletano nel reality. Un percorso nel quale si è riavvicinato ad Adua Del Vesco ( Rosalinda Cannavò). Tra di loro non era iniziata nel migliore dei modi: nel corso della prima puntata del reality, tra i due c’è stato uno scontro accesissimo. Colpa di alcuni dissapori del passato e di alcuni errori che Massimiliano avrebbe commesso. Tutto, però, è stato superato e, dopo la rivelazione sulla storia d’amore finta, tra i due è regnata l’armonia. Un’amicizia ritrovata, quella tra Massimiliano ed Adua, che si sono promessi di rivedersi ancora fuori dalla Casa. Ma nelle ultime ore è accaduto qualcosa di inaspettato. Intervenuto in diretta a Casa Chi, Massimiliano ha rivelato di aver visto alcuni video di Adua nella casa che non gli sono piaciuti molto. Scopriamo di più su questa vicenda.

Massimiliano Morra, colpo di scena dopo il GF Vip: Adua Del Vesco è stata sincera?

Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco si sono ritrovati nella Casa del GF Vip. Tutti pensavamo che tra di loro ci fosse stato un amore in passato, ma tutto è stato smentito proprio nel corso di questa esperienza in tv. La storia d’amore era finta, ma tra i due attori c’è stata una forte amicizia. Che si era interrotta per un bel po’ di anni, ma che è rinata proprio nella Casa del GF Vip. Proseguirà anche al termine del reality condotto da Signorini? I due amici si sono promessi di si. Prima, però, Massimiliano ha qualcosa da chiarire con Adua. Uscito dalla casa, infatti, l’attore ha visto alcuni video riguardanti la Del Vesco che non ha apprezzato. A tal punto da mettere in dubbio la sincerità della concorrente nei suoi confronti: “Credo che abbia influenzato le persone dentro la casa e questa cosa ha influito molto sul mio percorso e probabilmente sulla mia uscita”. Il napoletano non spiega quali clip ha visto, ma ammette di esserci rimasto male: “Una volta uscito dalla casa mi è dispiaciuto rivedere determinate clip visto che penso che alcune cose lei avrebbe dovuto dirmele in faccia e non lo ha fatto”.

L’attore non nasconde il suo dispiacere, ma specifica che avranno modo di chiarire quando anche Adua uscirà dalla casa. Potrebbe accadere già nella prossima puntata, in onda lunedì 23 novembre, dato che l’attrice è una dei quattro nominati della serata: con lei, Francesco Oppini, Dayane Mello e Patrizia De Blanck. Il meno votato al televoto dovrà abbandonare la casa definitivamente. E voi, state seguendo le avventure dei vipponi al GF Vip 5? Chi è il vostro preferito?