Paolo Conticini ‘pungente’ dopo Ballando: la frecciatina è proprio per loro

A Domenica In Paolo Conticini commenta la finale di Ballando con le stelle e non risparmia una frecciatina ad una delle coppie concorrenti.

Reduce dalla finalissima di Ballando con le stelle, dove ha si è classificato insieme alla maestra Veera Kinnunen al secondo posto battuto da Gilles Rocca, Paolo Conticini dice la sua a Domenica In. L’attore ha lanciato una frecciatina abbastanza evidente ad un’altra coppia amatissima di questa edizione dello show condotto da Milly Carlucci. Ma cominciamo dall’inizio: il tutto è nato da un’osservazione di Selvaggia Lucarelli, accanita sostenitrice di Conticini, la quale ha posto l’accento sull’educazione e il rispetto che Paolo ha sempre dimostrato lungo il suo percorso a Ballando, cosa che forse ha finito per danneggiarlo rispetto ad altri concorrenti. E’ stato a quel punto che l’attore di ‘Provaci ancora prof’ non è riuscito proprio a trattenersi ed ha messo i puntini sulle cosiddette ‘i’.

Paolo Conticini, la frecciatina alla Isoardi non passa inosservata

Paolo Conticini ha infatti precisato che durante tutto il viaggio a Ballando, lui si è mostrato semplicemente per quello che è: “Ho cercato di essere più semplice possibile, non inventandomi niente, nessuna storia d’amore, nessuno scoop, ma mettere in vista quello che imparavo con Veera, che è stata una maestra meravigliosa”. A non molti sarà sfuggito il chiaro riferimento a Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, la cui storia a Ballando è stata caratterizzata da una loro presunta storia d’amore, con tanto di frasi allusive e paparazzate in giro. Non sono mancate insinuazioni su una montatura da parte di Elisa e Raimondo, che con il presunto feeling avrebbero cercato di accattivarsi i favori del pubblico. Inoltre, evidentemente Paolo avrà voluto togliersi un sassolino dalla scarpa con la Isoardi che, stando alle ultime indiscrezioni, sembra non abbia reagito bene alla sconfitta nella gara proprio contro Conticini.

Cosa ne pensate? Conticini ha ragione?