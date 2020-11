Belen Rodriguez a Tu si que vales: quanto costa la collana che indossa ? La cifra è da capogiro; scopriamola insieme.

Belen Rodriguez è una delle donne più amate del momento. Super apprezzata e seguita sui social, la bellissima argentina è attualmente in tv a Tu si que vales, trasmissione che conduce al fianco di Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. E ogni sabato la showgirl tiene compagnia al pubblico con la sua simpatia, il suo sorriso contagioso e, innagabilemente, la sua straordinara bellezza. Che Belen mette in risalto con i look eleganti e mai banali che sceglie per le puntate. Come quello sfoggiato per la puntata di sabato, la semifinale dello show di Canale 5. Un completo total black, con top modello panciotto e pantaloni, ma ha colpire tuti è un altro dettaglio. Molto prezioso! La collana scelta da Belen per illuminare la sua scollatura: sapete quanto costa? Il prezzo vi lascerà di stucco!

Belen Rodriguez a Tu si que vales: quanto costa la collana che indossa in semifinale? La cifra è da capogiro

Una Belen Rodriguez più bella che mai, quella che abbiamo visto nella puntata di ieri di Tu si que vales. Era la semifinale del seguitissimo show di Canale 5 targato Maria De Filippi e per l’occasione la Rodriguez ha scelto un look in nero: top senza bretelle che richiama un panciotto maschile abbinato a pantaloni palazzo a vita alta. Un look ricercato ed elegante, impreziosito da un dettaglio che non è passato inosservato. Sulla notevole scollatura del top spicca la collana indossata da Belen. Come riporta Fanpage.it, si tratta del modello My Twin Skinnt Rivière e sul sito ufficiale del brand è venduta a ben 49 mila euro! Eh si, una cifra decisamente notevole!

E voi avete seguito la semifinale di Tu si que vales? Manca davvero pochissimo per conoscere il nuovo vincitore di questa edizione del seguitissimo show del sabato sera. Appuntamento sabato prossimo in prima serata per il gran finale!