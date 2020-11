Ospite a “Da noi a ruota libera”, Raimondo Todaro ha rivelato un clamoroso retroscena sulla finalissima di Ballando con le stelle.

Dopo un percorso assolutamente particolare in questa edizione di Ballando con le stelle, la coppia formata da Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi è riuscita, tra mille peripezie, ad arrivare in finale ieri sera, disputando una gara di tutto rispetto. Purtroppo non è stato possibile per i due fare di più, ma alla luce di tutte le difficoltà affrontate in questi mesi, si può dire che i due concorrenti si sono fatti onore e hanno conquistato ugualmente il pubblico. Invitati da Francesca Fialdini a “Da noi a ruota libera”, Todaro e la Isoardi hanno raccontato la finale di ieri sera svelando un retroscena davvero inaspettato.

Raimondo Todaro, l’infortunio poco prima della finale

L’amatissimo ballerino ha raccontato che venerdì, giorno prima dell’attesa finale di Ballando con le stelle, ha avuto un incidente e si è fatto male ad un piede. Per evitare di farsi condizionare da quanto accaduto, ha scelto di non fare nessun esame clinico prima di esibirsi in pista. “Ho un po’ di delusione, non per il risultato ma per il come sono andate un po’ le cose che mi hanno un po’ rattristito”, ha confessato Raimondo. Felicissima comunque siano andate le cose, Elisa Isoardi: “Abbiamo regalato malleoli, caviglie, costole. Non ha detto niente e ha ballato con il piede rotto”, ha detto riferendosi al suo maestro. “Domani farò la lastra, ma probabilmente avrò qualcosa di fratturato – ha annunciato Todaro – Ieri mattina il dottore mi ha detto che probabilmente il piede era rotto e mi ha consigliato di fare una lastra, ma ho rifiutato perchè mentalmente non volevo sapere niente”.

Sicuramente Raimondo ed Elisa sono stati una delle coppie più amate di questa edizione e l’intesa tra i due, qualunque essa sia, è stata palpabile per il pubblico. Staremo a vedere cosa accadrà ora che Ballando è terminato.