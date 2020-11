“Recitare è sempre più difficile”: la confessione dell’amatissimo attore affetto da Parkinson.

E’ sicuramente uno degli attori più amati e apprezzati, con il suo talento ha conquistato un vasto pubblico. Purtroppo, l’uomo ha rivelato tempo fa di essere affetto da Parkinson, una malattia che oltre a tremori e rigidità, sta provocando anche danni ingenti alla sua memoria. Stiamo parlando dell’amatissimo Micheal J.Fox, l’attore di ‘Ritorno al futuro’, ‘Vittime di guerra’, ‘Casa Keaton’ e tantissimi altri film. Un talento il suo eccezionale, ogni suo ruolo è sempre stato tanto apprezzato dai telespettatori, che lo ricordano soprattutto per il ruolo interpretato in Ritorno al futuro. Purtroppo, Fox è affetto da Parkinson, e ha fatto una dolorosa confessione: “Recitare è sempre più difficile“.

“E’ sempre più difficile recitare”: dichiara l’attore affetto da Parkinson

Micheal J.Fox è un amatissimo attore divenuto noto soprattutto per il suo ruolo in ‘Ritorno al Futuro’, ma non solo. Infatti, l’uomo ha anche lavorato come doppiatore, ed è stato il protagonista in diverse serie tv. Come abbiamo annunciato, all’artista è stato diagnosticato per la prima volta il Parkinson nel 1991, quando aveva appena 30 anni. Si tratta di una malattia degenerativa a lungo termine, che sta portando all’uomo diverso difficoltà. “Non riesco più a suonare bene la chitarra, non riesco più nemmeno a disegnare, non sono mai stato bravo a ballare e ora sta peggiorando anche la mia recitazione”, ha dichiarato l’amatissimo attore. Un momento difficile questo vissuto da Fox, che ha destato grande apprensione.

Nonostante le avversità, è sempre molto impegnato e dedica molto tempo alla sua famiglia, un modo questo anche per poter alleviare le proprie sofferenze. Il Parkinson ha mutato molte delle sue abitudini, a causa dei tremori e delle difficoltà di memoria , ma il famosissimo attore continua a mostrare tutta la forza e il vigore necessario per affrontare questa malattia che l’ha colpito.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui