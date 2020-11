Nel corso della sua recentissima intervista a ‘Verissimo’, il cantante ha confessato di aver sofferto di depressione: la rivelazione inedita.

Quella andata in onda ieri, Sabato 21 Novembre, è stata, senza alcun dubbio, una puntata di Verissimo davvero imperdibile. Ampiamente dedicato ad una tematica molto importante e, soprattutto, molto trattata nella nostra società, Silvia Toffanin ha accolto nel suo studio diversi personaggi che, purtroppo, sono state vittime di violenza. Che sia quella fisica, come raccontato da Loredana Berté, o quella psicologica, come svelato da Valeria Graci, si tratta sempre di una forma di violenza che non può essere assolutamente accettata. Ma non è affatto finita qui. Nello stesso studio televisivo di Verissimo, si è presentato anche colui che, con la sua musica, denuncia assiduamente le forma di violenza. E così, oltre a parlare di questo, si è anche lasciato andare ad una rivelazione del tutto inedito. ‘Ho sofferto di depressione’, ha detto il cantante. Ma di chi parliamo? Ecco tutti i dettagli.

‘Ho sofferto di depressione’, la rivelazione inedita a Verissimo: cos’è successo

A fare il suo ingresso nello studio televisivo di Verissimo per parlare della sua denuncia contro la violenza sulle donne è stato J-Ax. L’attuale giudice di ‘All Together Now’ si è presentato, infatti, dinanzi al cospetto di Silvia Toffanin. Ed ha iniziato a raccontare la sua storia. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, ha ampiamente parlato di questa importante tematica e del suo modo per denunciare, ma si è anche lasciato andare ad un’inedita rivelazione sulla sua vita. ‘Ho sofferto di depressione’, ha detto il rapper. Spiegando, quindi, di aver sofferto di questa forma ‘light’, definita così perché non ha utilizzato farmaci, di depressione nel periodo del primo lockdown. ‘Tuttora la combatto verso la situazione che stiamo vivendo’, ha continuato a dire J-Ax. Sottolineando che sarebbe voluto essere un medico per aiutare un po’ di più in questa drammatica situazione.

Una rivelazione davvero inedita, quella che, nel corso della puntata di Sabato 21 Novembre, di Verissimo, J-Ax ha fatto a Silvia Toffanin e al suo pubblico.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui