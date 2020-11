Teo Mammuccari nella semifinale di Tu Si Que Vales ha gelato Rudy Zerbi: “Non rompere il ca**o”, sentite cosa è successo.

Ieri, 21 novembre, è andata in onda una nuova puntata di Tu Si Que Vales, la semifinale. Siamo giunti quasi al giro di boa di questa nuova edizione dello show del sabato sera: chi si aggiudicherà il titolo di vincitore? Andrea Parisi, Nadia e Dakota, Daniele, El Yiyo, Ambra y Yvees, Cristiano e tanti altri sono i finalisti. Spericolate, divertenti, emozionanti esibizioni degli artisti hanno accompagnato il sabato sera al pubblico di Canale 5. Tra salti in alto, ballo, canto ed altro la penultima puntata dello show ha ospitato un giovane di nome Adam la cui storia ha fatto emozionare tutti. Per la terza volta di seguito è tornato il maestro cubano: i giudici però non hanno avuto la stessa opinione, Teo Mammuccari ha sbottato. Ecco cosa è successo.

Tu Si Que Vales, Teo Mammuccari gela Rudy: “Non rompere il ca**o”

Il maestro cubano ha creato qualche ‘tensione’ tra i giudici di Tu Si Que Vales. Il concorrente è tornato per la terza volta con la stessa esibizione: a Rudy Zerbi non convince tanto il ‘talento’ e Teo Mammuccari ha sbottato. “Scusate devo dire una cosa, abbiamo scherzato ma ha fatto tre giorni di prove” ha inizialmente provato a convincere il suo collega. “Non rompere il ca**o per una volta. Sei sempre stato duro” ha detto rivolgendosi a Rudy Zerbi.

Il giudice si spoglia

Tra gli episodi indimenticabili della semifinale di Tu Si Que Vales è doveroso ricordare lo spogliarello di Rudy Zerbi. Giunto sul palco dello show in qualità di ‘sensitivo’, il talento ha sfidato i giudici. Il Professore di Amici è stato costretto a spogliarsi dopo aver ‘perso la scommessa’ contro Filippo, il giovane talento.