Tu si que Vales 2020, chi sono i dodici finalisti: la lista completa

Chi sono i dodici finalisti che si contenderanno il titolo di vincitore di Tu si que Vales 2020? La lista completa con tutti i nomi.

In concomitanza con la finale di Ballando con le Stelle, Sabato 21 Novembre, è andata in onda una nuova puntata di ‘Tu si que Vales’. L’ultima, prima del gran finale, come al solito, è stata ricca di emozioni, di colpi di scena e, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, anche di momenti davvero ‘bollenti’. Ecco, la domanda adesso sorge spontanea: se è andata in onda la penultima puntata, e quindi la semifinale, e tra qualche giorno andrà in onda, invece, la finale, chi sono i finalisti di questa edizione? Sappiamo benissimo che, così come tutte le altre precedenti, anche quella di quest’anno è stata ricca di talenti. E di esibizioni davvero incredibili. Eppure, però, i posti per la finale sono ‘limitati’. Ma chi avranno scelto, però, i giudici? Chi, tra tutti i talentuosi che, al momento della loro esibizioni, si erano aggiudicati i ‘si’ dei giudizi, è riuscito a superare l’ultimo step? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Ecco tutti i dettagli.

Tu si que Vales, la lista completa dei dodici finalisti: tutti i nomi

Siamo giunti quasi al giro di boa di questa nuova ed incredibile edizione di Tu si que Vales. Sabato 28 Novembre, molto probabilmente, andrà in onda l’ultima puntata del programma. E tutti noi non vediamo l’ora di scoprire chi, per quest’anno, si aggiudicherà il titolo di vincitore. Ecco, ma a tal proposito: chi sono i dodici finalisti? Sappiamo benissimo che, in questo lungo e divertentissimo cammino, i quattro giudici e la giuria popolare hanno avuto la possibilità di presenziare a delle esibizioni davvero incredibili e sorprendenti. Chi, però, è riuscito ad aggiudicarsi il ‘pass’ per la finale? Siete curiosi di saperlo? Ecco la lista completa di tutti i dodici finalisti:

Andrea Paris: in qualità di mago ed intrattenitore, il concorrente intratterrà il pubblico di Canale 5 con un numero davvero da urlo;

in qualità di mago ed intrattenitore, il concorrente intratterrà il pubblico di Canale 5 con un numero davvero da urlo; Nadia e Dakota: due ballerini che sono soliti interpretare diverse tematiche di carattere sociale;

due ballerini che sono soliti interpretare diverse tematiche di carattere sociale; Daniele Primonato: giovanissimo cantante;

giovanissimo cantante; El Yiyo: talentuoso ballerino di flamenco;

talentuoso ballerino di flamenco; Ambra e Yvees: ci hanno fatto emozionare nel corso della semifinale, ed adesso i due acrobati sono pronti a regalarci un’esibizione pazzesca;

ci hanno fatto emozionare nel corso della semifinale, ed adesso i due acrobati sono pronti a regalarci un’esibizione pazzesca; Cristiano: suonatore di pianoforte;

suonatore di pianoforte; Nerina: una fascinosissima pianista;

una fascinosissima pianista; Kyle: un contorsionista;

un contorsionista; Atherthon Twins: due aitanti ed affascinantii acrobati;

due aitanti ed affascinantii acrobati; Liina: siete pronti ad assistere alle sue performance in aria?

siete pronti ad assistere alle sue performance in aria? Wesley: badate bene, non sarà affatto da solo! Sarà accompagnato, infatti, dal suo monociclo;

badate bene, non sarà affatto da solo! Sarà accompagnato, infatti, dal suo monociclo; Sorin e Nicu: due atleti.

Insomma, da come potete chiaramente vedere, la gamma dei dodici finalisti di Tu si que Vales è davvero varia. Una cosa è certa, però: ci regaleranno delle emozioni davvero incredibili. Chi, secondo voi, vincerà? Staremo a vedere!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui