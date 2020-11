Nel corso della penultima puntata di Tu si que Vales, Sabrina Ferilli ha fatto una battuta su Belen che non è passata inosservata.

Una penultima puntata di Tu si que Vales, bisogna ammetterlo, davvero imperdibile. Ricca, soprattutto, di momenti ‘bollenti’, storie incredibili ed, ovviamente, di momenti davvero divertenti. Perché, diciamoci la verità, la formula vincente del programma è proprio questo: il divertimento. Certo, si da ampio spazio ai talenti di ciascun concorrente, ma non manca mai occasione di potersi fare due grosse e sane risate. Insomma, ammettiamolo, Tu si que Vales è un grandissimo toccasana per ciascun di noi. In ogni puntata, infatti, si ride, ci si diverte e ci si meraviglia dinanzi alle esibizioni spettacolari di ciascun concorrente. Ma non solo. Nel corso delle settimane, è capitato anche di rimanere senza parole per i litigi in studio o per momenti ‘imbarazzati’. Un ultimo, ad esempio, è accaduto nel corso della puntata di Sabato 21 Novembre. Quando Sabrina Ferilli si è lasciata andare ad una battuta su Belen Rodriguez che non è assolutamente passata inosservata. Di che cosa parliamo? Seguiteci!

Tu si que vales, la battuta di Sabrina Ferilli a Belen Rodriguez: ve ne siete accorti anche voi?

È il momento di Adam, il giovane lanciatore di coltelli, quando tutti i giudici, dopo l’esibizione del trentaduenne, hanno voluto anche loro prestarsi al gioco. Dapprima Maria De Filippi, poi Teo Mammuccari e Martìn Castrogiovanni ed, infine, Belen Rodriguez, ciascuno di loro ha voluto lanciare il coltello verso il muro. E vedere chi di loro ci riusciva. Ecco. È proprio dopo il turno della showgirl argentina che Sabrina Ferilli, al capo della giuria popolare, si è lasciata andare ad una battuta sulla modella che non è assolutamente passata inosservata. L’ex moglie di Stefano De Martino, infatti, è stata l’unica che è riuscita a centrare il muro al primo colpo. Ed è per questo motivo che si è meritata il plauso di tutti i presenti in studio. Ma non solo.

‘Pensa che rabbia porta dentro Belen’, ha detto Sabrina Ferilli dopo la performance di Belen Rodriguez a Tu si que Vales. Insomma, una battuta che non è assolutamente passata inosservata. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha suscitato l’ilarità di tutti i presenti. Compresa la conduttrice, ovviamente.

