Chi è Umberto D’Aponte: ecco tutto quello che c’è da sapere sul marito di Guendalina Tavassi. Tra loro è stato amore a prima vista.

Guendalina Tavassi è un personaggio televisivo molto noto: la romana è diventata famosa grazie al Grande Fratello, il reality a cui ha partecipato. Nell’undicesima edizione del programma più seguito dagli italiani si è fatta conoscere a 360 gradi ed ha conquistato il cuore del pubblico. Dopo il GF, è stata chiamata in molto programmi: ha partecipato anche a L’Isola dei Famosi, Tale e Quale Show, Pomeriggio Cinque. Nelle ultime ore Guendalina è stata vittima di uno spiacevole episodio: tutto il popolo del web infatti ha deciso di sostenerla e mostrare solidarietà. La Tavassi e suo marito sono stati vittime di hacker. Proprio il marito infatti, Umberto D’Aponte, sembra essersi eliminato dai social. Ma conoscono tuttu lui? E’ la dolce metà che ha scelto Guendalina sin dal primo giorno che l’ha incontrato. Vi sveliamo tutto.

Umberto D’Aponte, chi è il marito di Guendalina Tavassi: dov’è nato e che lavoro fa

Guendalina ed Umberto si sono sposati nel 2013: come si sono conosciuti? In treno! L’ex gieffina perse un treno ed in quello sostituto incontrò proprio lui, diretto a Napoli. Il marito di Guendalina è infatti napoletano ed è un ottimo papà dei suoi figli, Chloe e Salvatore, avuti proprio con la Tavassi. La splendida romana, prima dell’arrivo di Umberto e dei loro due bimbi, era già mamma di Gaia, avuta grazie ad una precedente relazione.

Che lavoro fa Umberto? Sappiamo solo che è un imprenditore e che per molti dovrebbe fare il comico, essendo molto simpatico. Nel suo canale social, Guendalina si diverte a giocare spesso con suo marito ed insieme regalano ai fan delle chicche davvero tutte da ridere. Non conosciamo altre informazioni su Umberto.