Adua Del Vesco, sapete da quanto tempo è fidanzata con Giuliano? Resterete senza parole, ecco il retroscena che non tutti conoscono.

Adua Del Vesco è una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’attrice ha una storia personale davvero intensa, nonostante abbia solo 28 anni. Da bambina ha subito un abuso da una persona di cui si fidava e inoltre nel corso della sua carriera di attrice si è prestata da alcune finzioni, dicendo di essere prima la fidanzata di Massimiliano Morra e poi di Gabriel Garko. Entrambe le storie erano finte, organizzate a tavolino dall’entourage di questi tre attori. Adua ha raccontato tante cose e tante sofferenze che ha vissuto, compreso un periodo in cui ha sofferto di anoressia.

Pian piano, però dopo tante lacrime anche all’interno della casa, la bella siciliana ha ‘fatto pace’ con i retroscena della sua vita ed è uscita fuori per quella che è, tanto che Alfonso Signorini ha deciso di chiamarla d’ora in poi Rosalinda, come segno della sua rinascita e del suo ritorno alla ‘verità’. Fuori dalla casa Adua ha un fidanzato che la aspetta. Si chiama Giuliano e indovinate un po’ da quanto tempo sta con Rosalinda? Ecco tutti i dettagli.

Adua Del Vesco, sapete da quanto tempo + fidanzata con Giuiano?

In una delle prime puntate de GF Vip, Adua Del Vesco ha avuto l’opportunità di vedere il suo fidanzato Giuliano, che le ha fatto una sorpresa entrando nella casa. I due si sono parlati lasciando intravedere chiaramente l’amore che provano l’uno per l’altra. Ma sapete da quanto tempo stanno insieme? Beh, molti non lo immagineranno neanche, ma Adua e Giuliano stanno insieme da ben 14 anni, ovvero da quando Adua aveva solo 14 anni! E’ stato Giuliano il suo primo e unico amore finora, ed è stato proprio lui a starle accanto quando lei ha finto di essere la fidanzata di Massimiliano Morra e poi di Gabriel Garko, ma soprattutto quando ha sofferto di anoressia e ha rischiato la vita. Anzi, proprio l’amore di Giuliano è stato un motivo di forza per Adua, che pian piano è riuscita a riprendersi e a guarire, anche grazie al sostegno e alla vicinanza della sua famiglia.

Dall’esterno della casa, Giuliano sta sostenendo tantissimo Adua con messaggi e post su Instagram e sta dimostrando ancora una volta tutto l’amore che prova per lei. Vi piacciono loro due insieme? Cosa ne pensate della loro storia d’amore?