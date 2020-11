Bonus Natale, arriva l’extra Cashback da 150 euro: come si ottiene e chi può riceverlo.

Il nostro Paese sta vivendo una situazione davvero complicata, a causa dell’emergenza sanitaria. Il Governo per cercare di attenuare la curva dei contagi ha varato vari decreti, fino all’ultimo entrato in vigore il 6 novembre. Tale Dpcm ha diviso l’Italia in tre fasce di rischio, ovvero gialla, rossa e arancione. Le Regioni sono state inserite in base al monitoraggio di ben 21 parametri, presi in considerazione dal Ministro Della Salute Roberto Speranza e ovviamente da tutti gli specialisti. Le norme entrate in vigore hanno visto la chiusura di molte attività, o comunque una riduzione degli orari di lavoro, con varie restrizioni per gli ingressi dei clienti. Il Governo ha per questo varato degli indennizzi per aiutare coloro che sono stati maggiormente colpiti. A quanto pare è in arrivo un nuovo bonus, un’extra Casback da 150 euro: come si ottiene e chi può riceverlo.

Bonus Natale, extra Cashback: come si ottiene e chi può riceverlo

Il Governo sta lavorando in questi giorni per cercare di salvare l’Italia non solo da questa emergenza sanitaria, ma anche dalla crisi economica. Il coronavirus è entrato nelle nostre vite inaspettatamente e ha mutato la quotidianità di tutti. In particolare ad essere colpiti, gli ospedali, che si trovano in una situazione delicata, al collasso. Per quanto riguarda la crisi economica, si sta lavorando per aiutare chi è stato maggiormente colpito da questa emergenza. Il governo negli ultimi giorni sta lavorando per accelerare l’extra Cashback, si tratta di un rimborso fino a 150 euro. Questo extra possono ottenerlo chi fa almeno 10 spese con carte e applicazioni, e potrà essere ricevuto già a dicembre. Tale misura rappresenta uno dei tasselli facente parte degli interventi voluti dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Già nei giorni precedenti si era parlato di un Cashback simile, ma in questo ultimo caso il rimborso scatterà con almeno 50 pagamenti. Il bonus è però più elevato; ad essere premiati saranno i primi 100mila che riusciranno a fare acquisti digitali.

