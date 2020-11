Sapete chi è Brunilde, la nuova Dama del Trono Over di Uomini e Donne? Ecco tutte le informazioni sulla nuova conoscenza di Armando Incarnato.

Uomini e Donne è uno dei dating show più amato e longevo della televisione italiana. Maria de Filippi permette a chi decide di partecipare di conoscere un ipotetico partner: quest’anno la novità è l’unione in un unico studio di Trono Classico e Over! Per via di questa decisione, spesso si sono ‘beccati’ tronisti e cavalieri: ricordiamo le liti tra Armando e Gianluca per la giovane Lucrezia. Ma oggi parliamo proprio di una delle Dame del parterre femminile che ha attirato l’attenzione di alcuni Cavalieri: è il caso di Brunilde, una new entry che sta conoscendo Armando, Leandro e Riccardo. Ecco qualche curiosità sulla donna.

Uomini e Donne, chi è Brunilde: età e cosa fa nella vita la Dama del Trono Over

Il suo nome è Brunilde ed è una bellissima donna, entrata da solo poche settimane nel programma di Maria de Filippi. Sta conoscendo Armando ed in poco tempo ha già dimostrato di avere un carattere piuttosto ‘acceso’: la Dama ha attirato l’attenzione del Cavaliere per l’aspetto fisico ma in puntata, Brunilde ed Armando hanno avuto qualche ‘bettibecco‘. Ma chi è Brunilde, da dove viene? I suoi profili social sembrano piuttosto attivi: su Facebook si chiama Brunilde Brunild’es Habibi. Vive a Perugia e dal 2011 al 2013 ha lavorato come educatrice in un asilo. Ha poi studiato moda e visual merchandising alla NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) ed oggi lavora, così come c’è scritto sul suo canale social, in uno store.

Brunilde su Instagram è piuttosto attiva ed sul suo profilo ha scritto come descrizione: “Ognuno vede nel mondo ciò che porta nel suo cuore”. Dai post e dalle informazioni sul suo profilo abbiamo dedotto che è nata il 15 febbraio 1987: Brunilde ha quindi compiuto 33 anni. Sarà la nuova donna di Armando? Lo scopriremo con il trascorrere delle puntate…